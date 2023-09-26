Росреестр Прикамья разъясняет, что делать, чтобы не стать нарушителем земельного законодательства

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Управление Росреестра по Пермскому краю осуществляет государственный земельный надзор за соблюдением требований земельного законодательства на территории Прикамья.Напомним, что в настоящее время установлены ограничения* на проведение некоторых контрольных мероприятий. Так, установлен запрет на проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий, а также определен ограниченный перечень оснований для проведения внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий во взаимодействии с контролируемым лицом.Среди оснований - информация о непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, угрозе обороне страны и безопасности государства.Как отмечает начальник отдела государственного земельного надзора Управления Юлия Алёшина, основной задачей земельного надзора является обеспечение соблюдения всеми землепользователями земельного законодательства и требований охраны и использования земель. «Каждый землепользователь должен понимать, что если он, например, самовольно займет земельный участок, то в своих целях будет использовать чужую землю без законных оснований, или вместо огорода построит шиномонтажную мастерскую, то принесет вред окружающей среде и здоровью людей. Требования законодательства установлены для всех. Давайте ответственнее относиться к природным богатствам и уважать друг друга».У добросовестного землепользователя есть правоустанавливающие документы на земельный участок и зарегистрировано право собственности на него в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Наличие такого права можно проверить, заказав в личном кабинете портала Госуслуг бесплатную экспресс-выписку, приходит в течение нескольких минут на электронную почту. Или платную выписку в любом офисе МФЦ.Он использует земельный участок в установленных границах, сведения о которых содержатся в ЕГРН.Если границы не установлены, можно обратиться к кадастровому инженеру для проведения межевания земельного участка и вынесения точек в натуру.Если межевание земельного участка не проводилось и границы не установлены, фактическая площадь земельного участка не должна превышать площадь, указанную в реестре недвижимости.Земельный участок должен использоваться в соответствии с его целевым назначением.Жители Прикамья могут самостоятельно проверить правильность использования земельного участка с помощью интерактивного сервиса «Добросовестный землепользователь», который размещен по ссылке https://zpol.permkrai.ru, и вовремя принять меры по устранению нарушения.*Ограничения установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».