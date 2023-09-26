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Росреестр Прикамья разъясняет, что делать, чтобы не стать нарушителем земельного законодательства

14.50 Четверг, 28 сентября 2023
Управление Росреестра по Пермскому краю осуществляет государственный земельный надзор за соблюдением требований земельного законодательства на территории Прикамья.

Напомним, что в настоящее время установлены ограничения* на проведение некоторых контрольных мероприятий. Так, установлен запрет на проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий, а также определен ограниченный перечень оснований для проведения внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий во взаимодействии с контролируемым лицом.

Среди оснований - информация о непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, угрозе обороне страны и безопасности государства.

Как отмечает начальник отдела государственного земельного надзора Управления Юлия Алёшина, основной задачей земельного надзора является обеспечение соблюдения всеми землепользователями земельного законодательства и требований охраны и использования земель. «Каждый землепользователь должен понимать, что если он, например, самовольно займет земельный участок, то в своих целях будет использовать чужую землю без законных оснований, или вместо огорода построит шиномонтажную мастерскую, то принесет вред окружающей среде и здоровью людей. Требования законодательства установлены для всех. Давайте ответственнее относиться к природным богатствам и уважать друг друга».

У добросовестного землепользователя есть правоустанавливающие документы на земельный участок и зарегистрировано право собственности на него в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Наличие такого права можно проверить, заказав в личном кабинете портала Госуслуг бесплатную экспресс-выписку, приходит в течение нескольких минут на электронную почту. Или платную выписку в любом офисе МФЦ.

Он использует земельный участок в установленных границах, сведения о которых содержатся в ЕГРН.

Если границы не установлены, можно обратиться к кадастровому инженеру для проведения межевания земельного участка и вынесения точек в натуру.

Если межевание земельного участка не проводилось и границы не установлены, фактическая площадь земельного участка не должна превышать площадь, указанную в реестре недвижимости.

Земельный участок должен использоваться в соответствии с его целевым назначением.
Жители Прикамья могут самостоятельно проверить правильность использования земельного участка с помощью интерактивного сервиса «Добросовестный землепользователь», который размещен по ссылке https://zpol.permkrai.ru, и вовремя принять меры по устранению нарушения.

*Ограничения установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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