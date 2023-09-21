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Под угрозой ужесточения наказания прикамец выплатил штраф за оскорбление судебного пристава

10.05 Четверг, 28 сентября 2023
Несдержанный на эмоции и слова житель Верещагино выплатил уголовный штраф за оскорбление представителя власти. Мужчина посчитал, что судебный пристав не справляется со своей работой и дважды дал нелицеприятную оценку профессиональным навыкам сотрудницы ведомства.

Работница органа принудительного исполнения не стала терпеть публичных оскорблений и обратилась в полицию с требованием защитить ее право на честное имя.

В ходе расследования обстоятельств преступления было установлено, что гражданин был не согласен с действиями сотрудницы ведомства при работе последней по исполнительном производству, в котором он выступал взыскателем. Находясь в эмоционально нестабильное состоянии, прикамец написал возмущенный пост в социальной сети ВКонтакте. В текстовом сообщении он преднамеренно оскорбил судебного пристава и дал негативную оценку ее работы. Женщина узнала об этом, когда ей стали звонить родные и друзья с целью узнать, чем вызвана такая реакция Интернет-пользователя. Кроме того, ссылку на публикацию ей прислали коллеги. Усмотрев в действиях обиженного гражданина признаки преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (Оскорбление представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей),
женщина написала заявление в полицию. После дачи объяснений правоохранителям мужчина вновь не сдержался и выложил еще один текст, в котором продолжил нецензурно отзываться о судебном приставе. Эти необдуманные действия привели нарушителя на скамью подсудимых. Суд признал его виновным в совершении преступления и приговорил к выплате уголовного штрафа в размере 20 тыс. рублей.

Процессуальный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов по Очерскому и Верещагинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. Несмотря на то, что должник был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства и предупрежден о замене вида наказания в случае несвоевременной выплаты штрафа, он не торопился с погашением долга. Денежные средства были переведены на депозитный счет подразделения ведомства только после того, как гражданин узнал, что судебный пристав направил в суд представление о замене наказания.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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