Ученые ПНИПУ разработали комбинированную БАД, которая снижает заболеваемость и улучшает прирост массы цыплят бройлеров

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В настоящее время в птицеводстве используют антибиотики с целью сохранности молодняка и повышения скорости роста, вследствие чего возникающая у птиц невосприимчивость к антибиотикам с большой долей вероятности распространится на людей, и одновременно будет оказывать негативное влияние на здоровье самой птицы, оставляя некоторые болезни без адекватного лечения. В конечном итоге это отражается на производительности в отечественном птицеводстве и продовольственной безопасности. Поиск нетрадиционных биологически активных кормовых добавок – безопасных стимуляторов роста птицы – актуален и своевременен. Ученые Пермского политеха разработали новую биологически активную добавку, которая повышает эффективность и качество продуктов птицеводства. Благодаря этому открытию цыплята бройлеры, в чей рацион будет введена добавка, начнут быстрее набирать вес, что положительно скажется на области сельского хозяйства.Исследование опубликовано в первом номере Сборника научных трудов КНЦЗВ за 2023 год. Разработка проведена в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».Новая биологическая активная добавка содержит в себе надземную часть Левзеи сафлоровидной. Этот растительный адаптоген (препарат, позволяющий повысить сопротивляемость организма к вредным воздействиям и стрессу), произрастает по большей части в Алтае и используется для стимуляции защитных сил организма цыплят бройлеров, так как обладает рядом полезных свойств (антиоксидантные, иммуномодулирующие, анаболические и др.).Кроме того, в добавке содержится белковый компонент, представляющий собой высушенных дождевых червей. Как раз в его состав и входят аминокислоты, стимулирующие рост и развитие цыплят.Как говорит лаборант кафедры химических технологий ПНИПУ Ксения Малышева, – главной целью работы было изучение токсичности и эффективности новой биологически активной добавки.На первом этапе исследование показало положительные результаты: тестирование проводилось на крысах в стандартных условиях подопытного содержания в соответствии с утвержденным протоколом с соблюдением правил гуманного обращения с животными. В ходе изучения общее состояние животных, употребляющих БАД, и тех, которые питались исключительно обычным кормом, оценивалось положительно: в обоих случаях (при условии соблюдения дозы добавки) наблюдалось обычное потребление корма и воды, нормальная координация движений, консистенция фекальных масс, частота мочеиспускания. Токсических эффектов и летальных случаев обнаружено не было. Те же самые положительные результаты показало вскрытие – никаких побочных эффектов не было выявлено.Затем ученые приступили ко второму этапу – введению добавки в рацион цыплят бройлеров с целью выяснения эффективности этого средства.– Контрольная и опытная группы состояли из цыплят кросса РОСС-308. Изучаемую биологически активную добавку вносили в корм, исходя из рассчитанной массы корма на текущий день, – говорит лаборант кафедры химических технологий ПНИПУ Ксения Малышева.Наблюдения производились с 8 по 40 день жизни животных. Цыплята в обеих группах (те, что употребляли БАД и те, что не употребляли) прибавляли в массе в течение всего периода наблюдения. Однако в результате выяснилось, что разница в приросте составила 180,5 грамма в пользу той группы, в рацион которой была введена добавка. Вместе с тем общее состояние и поведение животных носили нормальный характер. Как предполагают ученые, увеличение массы тела животных связано с повышенным содержанием в биологически активной добавке аминокислот аланина и лизина – именно они оказывают влияние на рост и развитие цыплят.