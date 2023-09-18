Возрастное ограничение 18+

Высокую оценку комиссии получили семь будущих регистраторов прав Прикамского Росреестра

14.04 Среда, 27 сентября 2023
15 сентября 2023 года в Казани состоялся экзамен на соответствие требованиям, предъявляемым к государственным регистраторам прав, в Приволжском федеральном округе.

Экзаменационная комиссия отметила высокий уровень подготовки семерых будущих регистраторов прав Управления Росреестра по Пермскому краю:
- Степановой Валерии Геннадьевны, ведущего специалиста-эксперта отдела по кадастровому учету и государственной регистрации прав на земельные участки Управления.
- Уразманова Эльнара Василевича, ведущего специалиста-эксперта отдела ведения ЕГРН, повышения качества данных ЕГРН Управления.
- Лободы Алены Анатольевны, специалиста-эксперта отдела по кадастровому учету и государственной регистрации прав на земельные участки Управления.
- Финк Натальи Владимировны, специалиста-эксперта отдела государственной регистрации недвижимости Управления.
- Шаймухаметовой Лидии Варисовны, специалиста 1 разряда отдела по кадастровому учету и государственной регистрации прав на земельные участки Управления.
- Пальцевой Анны Александровны и Пономаревой Александры Алексеевны, специалистов 1 разряда отдела регистрации договоров участия в долевом строительстве Управления.

Экзамен проводился в форме собеседования на основании экзаменационных билетов, каждый из которых содержал четыре вопроса. Всего к экзамену нужно было подготовить 245 вопросов.

Сотрудники Управления с успехом выдержали испытания, показали глубокие знания законодательства, грамотно и полно ответив на вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы.

Своими впечатлениями об экзамене поделился Эльдар Уразманов: «Сдача экзамена на регистратора прав стала для меня очередным этапом становления как специалиста в области кадастрового учета и государственной регистрации прав, ведения Единого государственного реестра недвижимости. Очень благодарен Росреестру за предоставленную возможность проявить себя, расти в профессиональном плане. Также хотел бы поблагодарить коллег и руководство филиал ППК «Роскадастр» по Пермскому краю - опыт, полученный в этой организации, для меня бесценен. Успешно пройденный экзамен и высокая оценка комиссии - результат кропотливой работы, верности избранного пути. В дальнейшем буду стремиться совершенствоваться, получать новые навыки, изучать законодательство. Всем, кто планирует сдавать экзамен, советую подойти ответственно к подготовке, настроить себя на положительный лад и стремиться к своей цели. Все получится!»

Быть государственным регистратором - это не только почетно и престижно, но и ответственно. Скоро они пополнят ряды государственных регистраторов прав и встанут на защиту интересов жителей Пермского края.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Марина Мясникова стала главой Уральского Центробанка
18 сентября 2023
В ГИБДД Свердловской области произошел технический сбой
21 сентября 2023
В лесах Свердловской области снова ввели режим ЧС
26 сентября 2023
Снятый с выборов в гордуму Екатеринбурга кандидат выиграл дело против избиркома в Верховном суде
18 сентября 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Эдуард Соснин официально вступил в должность главы Перми
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
14:09 Ученые ПНИПУ разработали комбинированную БАД, которая снижает заболеваемость и улучшает прирост массы цыплят бройлеров
14:04 Высокую оценку комиссии получили семь будущих регистраторов прав Прикамского Росреестра
10:20 Судебные приставы помогли прикамцу взыскать расходы и моральный вред за покупку бракованного лодочного мотора
13:57 Разработка ученых Пермского политеха обеспечит эффективное электропитание для робота по диагностике трубопроводов
13:54 В реестр недвижимости внесены сведения о границах более 99 процентов населенных пунктов Прикамья
11:01 Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов провел мастер-класс для юных спортсменов Прикамья
10:10 Судебные приставы Пермского края взыскали с черного лесоруба причиненный ущерб
13:54 Ученые Пермского политеха автоматизировали управление устройств для охлаждения и нагревания температуры
13:52 Росреестр разъясняет, как автовладельцам Прикамья оформить машино-место
10:39 Пермячка выплатила долг по кредиту, чтобы вернуть арестованный внедорожник
09:33 В ПГМУ имени академика Е.А. Вагнера стартовал проект «Медицинская среда»
14:10 Ученые выяснили, как защитить стройматериалы от микроорганизмов, вызывающих коррозию
14:07 Росреестр Прикамья разъясняет, как сособственникам погасить запись об ипотеке
10:31 В Пермском крае назойливых взыскателей долгов оштрафовали на 8 млн рублей
13:10 В Пермском крае приняты новые меры поддержки для многодетных семей
13:00 Валерий Сухих: «Этой помощи ждут несколько тысяч прикамцев»
12:54 Валерий Сухих: «Сильный агрокомплекс дает толчок к развитию территорий»
12:49 Валерий Сухих: «Регион становится популярным среди туристов»
12:01 Валерий Сухих: «Молодёжь готова не только предлагать идеи, но и воплощать их в жизнь»
11:12 Валерий Сухих: «Меры по поддержке семьи дают свой результат»
09:31 Под контролем судебных приставов Пермского края местные власти организовали профилактические мероприятия по борьбе с клещами
Все новости
15:05 В Новосибирской области возбудили дело после попытки продать ребенка на сайте объявлений
14:31 Криптобиржа Binance объявила об уходе из России
13:32 В ГД внесли законопроект, который предлагает ограничить для россиян сбор кедровых орехов
12:40 Попова: в РФ нет оснований для тотального масочного режима из-за COVID-19
12:06 Спикер палаты общин Канады подал в отставку на фоне скандала с приглашением эсэсовца
11:12 В США гильдия сценаристов объявила о прекращении забастовки, которая длилась с мая
10:11 В Ираке во время пожара на свадьбе погибли 120 человек, более 200 пострадали
18:14 В Уфе на торговой базе произошла массовая драка с пистолетами и топором
17:20 В Севастополе во время тревоги детей не пустили в убежище ДК
16:31 Путин подписал указы о повышении зарплат главе СКР и генпрокурору РФ
15:22 Генсекретарь ООН Гутерреш призвал полностью ликвидировать ядерное оружие
14:19 Заболеваемость COVID-19 в России выросла за неделю на 22%
13:53 В Томской области убили сельского фельдшера, которая приехала на вызов
13:15 Власти Таганрога прокомментировали «громкий хлопок» в городе
12:42 В Ереване на акциях протеста задержаны 56 человек
12:30 Исследование: более 35% льготников в РФ не получили положенные им бесплатные лекарства
11:23 СМИ: в результате взрыва бензовоза в Нагорном Карабахе пострадали более 280 человек
11:01 МЧС: в Уфе загорелось здание хлебокомбината
17:36 В Уфе полицейский, обвиняемый в истязании жены и детей, получил 3 года и 8 месяцев колонии
16:24 В Колпино мужчина с ножом напал на сотрудника ГИБДД, пострадавший в больнице
14:26 В Финляндии студенты в нескольких городах проводят акции протеста против сокращения пособий
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK