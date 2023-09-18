Высокую оценку комиссии получили семь будущих регистраторов прав Прикамского Росреестра

Марина Осипова © Вечерние ведомости

15 сентября 2023 года в Казани состоялся экзамен на соответствие требованиям, предъявляемым к государственным регистраторам прав, в Приволжском федеральном округе.Экзаменационная комиссия отметила высокий уровень подготовки семерых будущих регистраторов прав Управления Росреестра по Пермскому краю:- Степановой Валерии Геннадьевны, ведущего специалиста-эксперта отдела по кадастровому учету и государственной регистрации прав на земельные участки Управления.- Уразманова Эльнара Василевича, ведущего специалиста-эксперта отдела ведения ЕГРН, повышения качества данных ЕГРН Управления.- Лободы Алены Анатольевны, специалиста-эксперта отдела по кадастровому учету и государственной регистрации прав на земельные участки Управления.- Финк Натальи Владимировны, специалиста-эксперта отдела государственной регистрации недвижимости Управления.- Шаймухаметовой Лидии Варисовны, специалиста 1 разряда отдела по кадастровому учету и государственной регистрации прав на земельные участки Управления.- Пальцевой Анны Александровны и Пономаревой Александры Алексеевны, специалистов 1 разряда отдела регистрации договоров участия в долевом строительстве Управления.Экзамен проводился в форме собеседования на основании экзаменационных билетов, каждый из которых содержал четыре вопроса. Всего к экзамену нужно было подготовить 245 вопросов.Сотрудники Управления с успехом выдержали испытания, показали глубокие знания законодательства, грамотно и полно ответив на вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы.Своими впечатлениями об экзамене поделился Эльдар Уразманов: «Сдача экзамена на регистратора прав стала для меня очередным этапом становления как специалиста в области кадастрового учета и государственной регистрации прав, ведения Единого государственного реестра недвижимости. Очень благодарен Росреестру за предоставленную возможность проявить себя, расти в профессиональном плане. Также хотел бы поблагодарить коллег и руководство филиал ППК «Роскадастр» по Пермскому краю - опыт, полученный в этой организации, для меня бесценен. Успешно пройденный экзамен и высокая оценка комиссии - результат кропотливой работы, верности избранного пути. В дальнейшем буду стремиться совершенствоваться, получать новые навыки, изучать законодательство. Всем, кто планирует сдавать экзамен, советую подойти ответственно к подготовке, настроить себя на положительный лад и стремиться к своей цели. Все получится!»Быть государственным регистратором - это не только почетно и престижно, но и ответственно. Скоро они пополнят ряды государственных регистраторов прав и встанут на защиту интересов жителей Пермского края.