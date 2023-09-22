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Судебные приставы помогли прикамцу взыскать расходы и моральный вред за покупку бракованного лодочного мотора

10.20 Среда, 27 сентября 2023
Судебные приставы восстановили нарушенные права потребителя и взыскали с продавца стоимость некачественного товара, убытки, неустойку, моральный вред, штраф и судебные расходы.

Житель Осы приобрел у индивидуального предпринимателя лодочный мотор марки SUZUKI стоимостью 88 тысяч рублей. Уже при первой поездке на рыбалку покупатель обнаружил течь масла с двигателя и быстрое изменение цвета масла в картере. Дважды мужчина обращался в сервисный центр продавца. В гарантийном ремонте ему было отказано со ссылкой на санкции против России: «поставщики ушли с рынка, гарантии ушли с ними». Также покупатель пытался заменить бракованный мотор на товар этой же марки, но продавец отрицал его наличие, хотя на сайте магазина имелась информация о его продаже.

После того, как письменные претензии гражданина остались без удовлетворения, последовало обращение сначала в суд, а затем к судебным приставам.

В отделение судебных приставов по Осинскому, Бардымскому и Еловскому районам ГУФССП России по Пермскому краю на исполнение поступил исполнительный документ о взыскании с индивидуального предпринимателя задолженности в размере порядка 350 тысяч рублей. В данную сумму вошли стоимость товара ненадлежащего качества, затраты взыскателя на техосмотр мотора в сервисе, неустойка, штраф, моральный вред, расходы на оплату услуг юриста.

Должник был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства и предупрежден о мерах принудительного характера в случае уклонения от исполнения решения суда. Также в целях обеспечения возврата задолженности судебный пристав наложил запрет на регистрационные действия с принадлежащим бизнесмену транспортным средством Volkswagen Touareg и обратил взыскание на денежные средства, находящиеся на расчетном счете должника. Благодаря принятым мерам взыскатель в кратчайшие сроки получил причитающиеся ему денежные средства. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.


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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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