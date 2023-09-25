В реестр недвижимости внесены сведения о границах более 99 процентов населенных пунктов Прикамья

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Пермском крае как пилотном регионе продолжается реализация государственной программы по созданию Национальной системы пространственных данных. Одна из задач – наполнение Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) актуальными сведениями. В настоящее время ЕГРН содержит сведения о точных границах Пермского края и всех 43 муниципальных образований. По состоянию на первое сентября 2023 года из 3600 населенных пунктов в ЕГРН внесены сведения о границах 3584 населенных пунктов, что составляет 99,56 процента.Необходимо внести сведения о границах 16 населенных пунктов в 8 муниципалитетах края: Александровском, Кудымкарском, Кунгурском муниципальных округах, в г. Березники, Гремячинском, Краснокамском, Очерском и Суксунском городских округах.Границы населенных пунктов — это территориальные линии, которые разграничивают территории разных административно-территориальных единиц: городов, поселков, деревень и др.«Определение этих границ - важная задача для государства, - отмечает руководитель Управления Росреестра по Пермскому краю Лариса Аржевитина, - так как они устанавливают территорию, на которой осуществляется управление и предоставление государственных услуг. Внесение сведений о границах населенных пунктов в ЕГРН предотвращает споры о правах, возникающие между различными землепользователями, упрощает процедуры ведения бизнеса, повышая инвестиционную привлекательность региона».Правилами землепользования и застройки в Прикамье определено 1049 территориальных зон. Из них в ЕГРН внесены сведения о 994 территориальных зонах, что составляет 94,76 %.В десяти муниципалитетах края находятся зоны, сведения о границах которых подлежат внесению в реестр недвижимости: Александровском, Большесосновском, Еловском, Кудымкарском и Частинском муниципальных округах, Верещагинском, Губахинском, Краснокамском, Соликамском и Чайковском городских округах.Сведения о границах населенных пунктов и границах территориальных зон вносятся в ЕГРН специалистами филиала ППК «Роскадастр» по Пермскому краю в соответствии с документами, представленными органами местного самоуправления.Отметим, получить сведения о внесенных в ЕГРН границах населенных пунктов и территориальных зон можно с помощью сервиса «Публичная кадастровая карта» на официальном сайте Росреестра: https://rosreestr.gov.ru/.Чтобы увидеть границы населенных пунктов и территориальных зон, необходимо в меню карты выбрать раздел «Слои», включить соответствующий слой. На карте границы населенных пунктов отображаются бледно-бордовым цветом, а территориальные зоны – фиолетовым. Сведения об объекте, название, реестровый номер, появляются при нажатии на эту территорию. Также можно развернуть меню с дополнительными сведениями, нажав на реестровый номер объекта.