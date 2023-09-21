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Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов провел мастер-класс для юных спортсменов Прикамья

11.01 Вторник, 26 сентября 2023
Пермский край посетил двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов. Титулованный борец прибыл в рамках программы компаний «Уралкалий и «Уралхим» – «Миссия чемпиона».

Роман Власов рассказал, что давно планировал посетить Пермь, поскольку именно здесь для него началась большая спортивная карьера: «Пермь для меня - особая территория. В 2009 году здесь я стал победителем первенства России. В 2003 году завоевал серебряную медаль на всероссийском турнире на призы Алекандра Третьякова. Поэтому здесь проходило мое становление как спортсмена. Сейчас считаю своим долгом передавать знания, учить, мотивировать и заряжать молодежь».

Вместе со своим пермским коллегой, бронзовым призером олимпийских игр в Атланте Александром Третьяковым спортсмен провел мастер-класс для трехсот юных спортсменов и ответил на многочисленные вопросы. Главное, отметили титулованные борцы, - это верить в себя и свои силы. «Мечта требует отречения от всего лишнего. Дисциплина, упорство и преданность борьбе – вот основной секрет успеха», – рассказал Роман Власов.

Директор по спорту и молодежной политике ПАО «Уралкалий» и АО «ОХК «Уралхим» Радмир Габдуллин отметил, что греко-римская борьба имеет богатую историю в Пермском крае: «На мастер-классе был настоящий ажиотаж. Уверен, что встреча с Романом Власовым повлияет на рост спортивных результатов прикамских борцов».

Перед мастер-классом с двукратным олимпийским чемпионом встретился губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он поблагодарил Романа Власова за внимание к подрастающему поколению.

«Общение с великими спортсменами – огромная мотивация для детей и молодежи. Греко-римская борьба – замечательный вид спорта, который развивает не только силу и выносливость, но и дисциплину, умение стратегически мыслить. Эти качества обязательно пригодятся во взрослой жизни. В рамках своего уникального проекта «Миссия чемпиона» компании «Уралкалий» и «Уралхим» уже не первый год привозят в регион титулованных спортсменов. Благодарю наших партеров за такую возможность. Это замечательный пример социально ориентированного бизнеса», - сказал Дмитрий Махонин.

Напомним, в рамках межрегиональной программы «Миссия чемпиона» Пермский край с мастер-классами уже посетили такие спортсмены, как Кирилл Сидельников, Маргарита Мамун и многие другие.

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Марина Тушина © Вечерние ведомости


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