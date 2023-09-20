Судебные приставы Пермского края взыскали с черного лесоруба причиненный ущерб

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Более 770 тысяч рублей ущерба, причиненного незаконной рубкой леса, выплатил индивидуальный предприниматель во избежание ареста транспортных средств.Житель г. Чайковского Пермского края осуществлял лесозаготовительную деятельность на арендованном лесном участке Михайловского участковоголесничества. В ходе космического мониторинга было установлено, что предприниматель нарушил установленные лесной декларацией границы и осуществил вырубку леса на смежном участке. Таким образом, бизнесмен незаконно спилил 67 деревьев хвойных и лиственных пород: березы, ели, пихты и липы. Ущерб, причиненный лесному фонду, составил более 770 тысяч рублей.Арбитражный суд обязал мужчину возместить вред, нанесенный Министерству природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края. Исполнительный документ о взыскании денежных средств поступил на исполнение в отделение судебных приставов по г. Чайковскому ГУФССП России по Пермскому краю.Должник был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства, однако в установленный срок решение суда не исполнил, в связи с чем было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере около 55 тысяч рублей. Также в ходе проверки имущественного положения неплательщика было установлено наличие в собственности транспортных средств ГАЗ-53 и Toyota Highlander. В их отношении был вынесен запрет на совершение регистрационных действий.Понимая, что следующим шагом сотрудников органа принудительного исполнения может стать арест автомобилей, мужчина полностью погасил весь причиненный ущерб. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.