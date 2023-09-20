Возрастное ограничение 18+

Судебные приставы Пермского края взыскали с черного лесоруба причиненный ущерб

10.10 Вторник, 26 сентября 2023
Более 770 тысяч рублей ущерба, причиненного незаконной рубкой леса, выплатил индивидуальный предприниматель во избежание ареста транспортных средств.

Житель г. Чайковского Пермского края осуществлял лесозаготовительную деятельность на арендованном лесном участке Михайловского участковоголесничества. В ходе космического мониторинга было установлено, что предприниматель нарушил установленные лесной декларацией границы и осуществил вырубку леса на смежном участке. Таким образом, бизнесмен незаконно спилил 67 деревьев хвойных и лиственных пород: березы, ели, пихты и липы. Ущерб, причиненный лесному фонду, составил более 770 тысяч рублей.

Арбитражный суд обязал мужчину возместить вред, нанесенный Министерству природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края. Исполнительный документ о взыскании денежных средств поступил на исполнение в отделение судебных приставов по г. Чайковскому ГУФССП России по Пермскому краю.

Должник был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства, однако в установленный срок решение суда не исполнил, в связи с чем было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере около 55 тысяч рублей. Также в ходе проверки имущественного положения неплательщика было установлено наличие в собственности транспортных средств ГАЗ-53 и Toyota Highlander. В их отношении был вынесен запрет на совершение регистрационных действий.

Понимая, что следующим шагом сотрудников органа принудительного исполнения может стать арест автомобилей, мужчина полностью погасил весь причиненный ущерб. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Экс-директора школы в Березовском будут судить за хищение бюджетных средств
20 сентября 2023
В столице Урала ищут подозреваемого в краже трех авторегистраторов
17 сентября 2023
Бывший учитель и директор берёзовской школы сядет на скамью подсудимых
20 сентября 2023
В Свердловской области выделили 160 млн рублей на премирование лесных пожарных
25 сентября 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Эдуард Соснин официально вступил в должность главы Перми
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
13:57 Разработка ученых Пермского политеха обеспечит эффективное электропитание для робота по диагностике трубопроводов
13:54 В реестр недвижимости внесены сведения о границах более 99 процентов населенных пунктов Прикамья
11:01 Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов провел мастер-класс для юных спортсменов Прикамья
10:10 Судебные приставы Пермского края взыскали с черного лесоруба причиненный ущерб
13:54 Ученые Пермского политеха автоматизировали управление устройств для охлаждения и нагревания температуры
13:52 Росреестр разъясняет, как автовладельцам Прикамья оформить машино-место
10:39 Пермячка выплатила долг по кредиту, чтобы вернуть арестованный внедорожник
09:33 В ПГМУ имени академика Е.А. Вагнера стартовал проект «Медицинская среда»
14:10 Ученые выяснили, как защитить стройматериалы от микроорганизмов, вызывающих коррозию
14:07 Росреестр Прикамья разъясняет, как сособственникам погасить запись об ипотеке
10:31 В Пермском крае назойливых взыскателей долгов оштрафовали на 8 млн рублей
13:10 В Пермском крае приняты новые меры поддержки для многодетных семей
13:00 Валерий Сухих: «Этой помощи ждут несколько тысяч прикамцев»
12:54 Валерий Сухих: «Сильный агрокомплекс дает толчок к развитию территорий»
12:49 Валерий Сухих: «Регион становится популярным среди туристов»
12:01 Валерий Сухих: «Молодёжь готова не только предлагать идеи, но и воплощать их в жизнь»
11:12 Валерий Сухих: «Меры по поддержке семьи дают свой результат»
09:31 Под контролем судебных приставов Пермского края местные власти организовали профилактические мероприятия по борьбе с клещами
13:24 Росреестр Прикамья: землеустроительные документы можно получить на портале Госуслуг
11:24 Кирилл Сидельников дебютирует в профессиональном боксе на турнире Ural FC в Перми
10:36 Защита прав детей - задача каждого
Все новости
15:22 Генсекретарь ООН Гутерреш призвал полностью ликвидировать ядерное оружие
14:19 Заболеваемость COVID-19 в России выросла за неделю на 22%
13:53 В Томской области убили сельского фельдшера, которая приехала на вызов
13:15 Власти Таганрога прокомментировали «громкий хлопок» в городе
12:42 В Ереване на акциях протеста задержаны 56 человек
12:30 Исследование: более 35% льготников в РФ не получили положенные им бесплатные лекарства
11:23 СМИ: в результате взрыва бензовоза в Нагорном Карабахе пострадали более 280 человек
11:01 МЧС: в Уфе загорелось здание хлебокомбината
17:36 В Уфе полицейский, обвиняемый в истязании жены и детей, получил 3 года и 8 месяцев колонии
16:24 В Колпино мужчина с ножом напал на сотрудника ГИБДД, пострадавший в больнице
14:26 В Финляндии студенты в нескольких городах проводят акции протеста против сокращения пособий
12:45 В Новосибирской области через сайт объявлений продавали ребенка
11:54 Рейс «Иркутск-Пхукет» задерживается на трое суток из-за неисправности гидравлики
11:00 СК: житель Омской области застрелил двух сыновей, брата жены и покончил с собой
10:39 В Ереване на утренней акции протеста задержали более 50 человек
10:04 В США сценаристы и голливудские студии пришли к соглашению на фоне масштабной забастовки
18:53 В Шебекино хозяин дома устроил взрыв, пострадали пятеро сотрудников правоохранительных органов
18:21 Исследование: каждый пятый россиянин верит в пользу гомеопатии
17:14 Опрос: в России за последний месяц заметно выросли цены на мясо, птицу и бензин
15:51 Самолет турецкой авиакомпании выкатился за пределы ВПП в Перми
14:41 Пенсионерам в РФ хотят помочь продуктами с истекающим сроком годности
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK