Росреестр разъясняет, как автовладельцам Прикамья оформить машино-место

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Руководитель регионального Управления Росреестра Лариса Аржевитина провела личный прием в приемной Президента Российской Федерации в Пермском крае.Жители края обратились к руководителю Управления с вопросами по различным жизненным ситуациям, связанным с постановкой на кадастровый учет и оформлением прав собственности на земельные участки и расположенные на них объекты недвижимости.Собственники квартир в одной из новостроек в микрорайоне Парковый г. Перми обратились за разъяснениями о порядке действий собственников для постановки на государственный кадастровый учет и регистрации права собственности на машино-места в помещении подземной автостоянки.«С 1 января 2017 года машино-место получило статус самостоятельного объекта недвижимости. С этого времени жители Прикамья оформили в собственность около 3000 машино-мест, - отметила Лариса Аржевитина. - Как любой объект недвижимого имущества, машино-место подлежит постановке на кадастровый учет. И далее автовладельцы могут зарегистрировать единоличное право собственности на машино-место, позволяющее в дальнейшем свободно им распоряжаться: продавать, сдавать в аренду и так далее».Однако ранее, до 2017 года, жители многоквартирных домов приобретали парковочные места путем оформления доли в праве общей долевой собственности на паркинг. В этом случае владелец доли в праве собственности на общую автостоянку получал право пользования определенным парковочным местом.В связи с этим у жителей возникает вполне резонный вопрос: позволяет ли законодательство тем гражданам, которые приобрели машино-место как долю в паркинге, преобразовать их парковочное место в машино-место как самостоятельный объект недвижимости?Такая возможность предусмотрена законодательством. Что для этого нужно сделать?Во-первых, нужно получить согласие всех сособственников на выделение машино-места и заключить письменное соглашение или решение общего собрания, определяющие порядок пользования недвижимым имуществом, находящимся в общей долевой собственности.В случае невозможности заключения соглашения всеми участниками общей собственности определить порядок пользования возможно на основании судебного акта.Во-вторых, нужно заказать кадастровые работы у кадастрового инженера, чтобы он подготовил технический план на машино-место.Затем с этими документами нужно подойти в ближайший офис МФЦ, подать заявление и оплатить госпошлину за регистрацию права собственности на машино-место в размере 2000 рублей.Обращаем внимание на один нюанс, от которого зависит порядок оформления права собственности на машино-место. Если доли в праве общей собственности на паркинги зарегистрированы до 1 января 2017 года, тогда каждый владелец доли может самостоятельно обращаться за переоформлением доли в паркинге на отдельное машино-место. Если же долевая собственность на паркинг была зарегистрирована в 2017 году и позже, то за регистрацией права на машино-места все участники долевой собственности должны обращаться одновременно».