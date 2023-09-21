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Пермячка выплатила долг по кредиту, чтобы вернуть арестованный внедорожник
48-летняя жительница Перми не исполняла свои обязательства перед банком и накопила долг в размере более 400 тысяч рублей. По условиям кредитного договора в случае просрочки банк имел возможность обратиться не в суд, а к нотариусу за наложением исполнительной надписи.
Кредитор воспользовался свои правом, исполнительный документ о взыскании задолженности поступил на исполнение в отдел судебных приставов по Мотовилихинскому району ГУФССП России по Пермскому краю.
В рамках исполнительного производства было достоверно установлено: погашать задолженность в добровольном порядке гражданка не желает, встреч с судебными приставами старательно избегает. При таком положении дел применение мер принудительного исполнения не заставило себя долго ждать.
Согласно ответу ГИБДД, в собственности у должницы находится японский кроссовер TOYOTA-RAV 4. Судебный пристав установил местонахождение транспортного средства и подверг его аресту. Машина была изъята и передана на ответственное хранение представителю взыскателя. Расстаться с двухгодовалым внедорожником женщина не захотела и уже на следующий день после проведенных исполнительных действий перевела на депозитный счет подразделения службы всю сумму задолженности. Автомобиль возвращен владелице, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
Кредитор воспользовался свои правом, исполнительный документ о взыскании задолженности поступил на исполнение в отдел судебных приставов по Мотовилихинскому району ГУФССП России по Пермскому краю.
В рамках исполнительного производства было достоверно установлено: погашать задолженность в добровольном порядке гражданка не желает, встреч с судебными приставами старательно избегает. При таком положении дел применение мер принудительного исполнения не заставило себя долго ждать.
Согласно ответу ГИБДД, в собственности у должницы находится японский кроссовер TOYOTA-RAV 4. Судебный пристав установил местонахождение транспортного средства и подверг его аресту. Машина была изъята и передана на ответственное хранение представителю взыскателя. Расстаться с двухгодовалым внедорожником женщина не захотела и уже на следующий день после проведенных исполнительных действий перевела на депозитный счет подразделения службы всю сумму задолженности. Автомобиль возвращен владелице, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
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