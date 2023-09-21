Пермячка выплатила долг по кредиту, чтобы вернуть арестованный внедорожник

Марина Осипова © Вечерние ведомости

48-летняя жительница Перми не исполняла свои обязательства перед банком и накопила долг в размере более 400 тысяч рублей. По условиям кредитного договора в случае просрочки банк имел возможность обратиться не в суд, а к нотариусу за наложением исполнительной надписи.Кредитор воспользовался свои правом, исполнительный документ о взыскании задолженности поступил на исполнение в отдел судебных приставов по Мотовилихинскому району ГУФССП России по Пермскому краю.В рамках исполнительного производства было достоверно установлено: погашать задолженность в добровольном порядке гражданка не желает, встреч с судебными приставами старательно избегает. При таком положении дел применение мер принудительного исполнения не заставило себя долго ждать.Согласно ответу ГИБДД, в собственности у должницы находится японский кроссовер TOYOTA-RAV 4. Судебный пристав установил местонахождение транспортного средства и подверг его аресту. Машина была изъята и передана на ответственное хранение представителю взыскателя. Расстаться с двухгодовалым внедорожником женщина не захотела и уже на следующий день после проведенных исполнительных действий перевела на депозитный счет подразделения службы всю сумму задолженности. Автомобиль возвращен владелице, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.