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В ПГМУ имени академика Е.А. Вагнера стартовал проект «Медицинская среда»

09.33 Понедельник, 25 сентября 2023
На днях в Пермском медицинском университете состоялось торжественное открытие нового проекта «Медицинская среда». Целью проекта является организация профориентационной деятельности в медицинских классах на базе средних школ региона. По словам организаторов, занятия в них должны начаться в октябре.

На встрече присутствовали и.о. ректора ПГМУ, доктор медицинских наук, профессор Анна Благонравова, учащиеся пермских школ и их руководители, а также представители министерства здравоохранения Пермского края. Куратором проекта стал заместитель начальника управления непрерывного профессионального развития ПГМУ Юрий Уточкин.

Выступая с приветственным словом, и.о. ректора ПГМУ Анна Благонравова выразила надежду на то, что большинство присутствующих школьников в ближайшем будущем станут студентами вуза: «В течение этих двух лет мы будем помогать вам готовиться к поступлению, погружению в замечательную врачебную профессию. У нас будет много активностей, чтобы вы уже сейчас могли познакомиться со студенческой жизнью, получить информацию и даже попробовать себя в конкретных медицинских специальностях, чтобы снять сомнения, помочь вам обрести уверенность в выбранном пути».

Куратор проекта Юрий Уточкин отметил: «По нашему мнению, «Медицинская среда» должна стать профессиональной площадкой, объединяющей образовательные учреждения, медицинский университет, будущих работодателей в лице минздрава Пермского края и частных медицинских организаций, а также студенческое волонтёрское движение. Совместные усилия всех участников этой программы направлены на формирование нового современного сообщества молодежи, нацеленного на медицинскую профессию. Такой проект впервые будет реализован в Пермском крае для координации деятельности медицинских классов, создаваемых в нашем регионе в рамках краевого проекта «Профильные медицинские классы».

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Денис ДУМЛЕР © Вечерние ведомости


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