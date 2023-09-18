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Росреестр Прикамья разъясняет, как сособственникам погасить запись об ипотеке

14.07 Пятница, 22 сентября 2023
Управление Росреестра по Пермскому краю продолжает отвечать на вопросы, поступающие в ведомство. Недавно житель Березников обратился с такой ситуацией.

«Несколько лет назад мы с братом приобрели в долевую собственность квартиру с использованием кредитных средств банка. В настоящее время кредит погашен. Возможно ли погасить запись об ипотеке на основании только моего заявления и закладной, содержащей отметку об исполнении обеспеченного залогом обязательства?»

Отвечает начальник отдела правового обеспечения Марина Суворова.

В данном случае представление в Росреестр только вашего заявления и закладной, содержащей указанную отметку, будет недостаточно. Поскольку на стороне залогодателя выступаете вы и ваш брат, наряду с вашим заявлением и документарной закладной, содержащей отметку владельца закладной об исполнении обеспеченного ипотекой обязательства в полном объеме, необходимо и заявление вашего брата.

Вместе с тем, если один из собственников по каким-либо причинам не может лично обратиться с заявлением о прекращении ипотеки, это может сделать представитель банка, в котором брали ипотечный кредит. Для этого представитель банка обращается с заявлением и предоставляет документарную закладную или выписку по счету депо при условии, что документарная закладная обездвижена или выдавалась электронная закладная.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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