Возрастное ограничение 18+
Росреестр Прикамья разъясняет, как сособственникам погасить запись об ипотеке
Управление Росреестра по Пермскому краю продолжает отвечать на вопросы, поступающие в ведомство. Недавно житель Березников обратился с такой ситуацией.
«Несколько лет назад мы с братом приобрели в долевую собственность квартиру с использованием кредитных средств банка. В настоящее время кредит погашен. Возможно ли погасить запись об ипотеке на основании только моего заявления и закладной, содержащей отметку об исполнении обеспеченного залогом обязательства?»
Отвечает начальник отдела правового обеспечения Марина Суворова.
В данном случае представление в Росреестр только вашего заявления и закладной, содержащей указанную отметку, будет недостаточно. Поскольку на стороне залогодателя выступаете вы и ваш брат, наряду с вашим заявлением и документарной закладной, содержащей отметку владельца закладной об исполнении обеспеченного ипотекой обязательства в полном объеме, необходимо и заявление вашего брата.
Вместе с тем, если один из собственников по каким-либо причинам не может лично обратиться с заявлением о прекращении ипотеки, это может сделать представитель банка, в котором брали ипотечный кредит. Для этого представитель банка обращается с заявлением и предоставляет документарную закладную или выписку по счету депо при условии, что документарная закладная обездвижена или выдавалась электронная закладная.
«Несколько лет назад мы с братом приобрели в долевую собственность квартиру с использованием кредитных средств банка. В настоящее время кредит погашен. Возможно ли погасить запись об ипотеке на основании только моего заявления и закладной, содержащей отметку об исполнении обеспеченного залогом обязательства?»
Отвечает начальник отдела правового обеспечения Марина Суворова.
В данном случае представление в Росреестр только вашего заявления и закладной, содержащей указанную отметку, будет недостаточно. Поскольку на стороне залогодателя выступаете вы и ваш брат, наряду с вашим заявлением и документарной закладной, содержащей отметку владельца закладной об исполнении обеспеченного ипотекой обязательства в полном объеме, необходимо и заявление вашего брата.
Вместе с тем, если один из собственников по каким-либо причинам не может лично обратиться с заявлением о прекращении ипотеки, это может сделать представитель банка, в котором брали ипотечный кредит. Для этого представитель банка обращается с заявлением и предоставляет документарную закладную или выписку по счету депо при условии, что документарная закладная обездвижена или выдавалась электронная закладная.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Мясникова стала главой Уральского Центробанка
18 сентября 2023
18 сентября 2023
Пьяный житель Каменска-Уральского с пистолетом наголо рвётся домой
21 сентября 2023
21 сентября 2023