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В Пермском крае назойливых взыскателей долгов оштрафовали на 8 млн рублей

10.31 Пятница, 22 сентября 2023
В 2023 году коллекторы, использующие незаконные методы взыскания долгов, привлечены к административным штрафам на общую сумму более 8 млн рублей.

С января по август в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю с жалобами на нарушение прав при возврате задолженностей обратились 440 жителей. По результатам их рассмотрения возбуждено 182 дела об административных правонарушениях по статье 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». 172 организации привлечены к ответственности. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выявленных нарушений увеличилось почти в полтора раза.

Особо рьяных коллекторов наказали за оскорбления в адрес должников и их близких, оказание психологического давления, слишком частые телефонные звонки, а также за недостоверную информацию о последствиях невозврата задолженностей.

ГУФССП России по Пермскому краю на постоянной основе ведется просветительская работа, направленная на разъяснение прав и действий граждан, столкнувшихся с так называемым «выбиванием долгов». При этом ведомство пытается задействовать все возможные ресурсы распространения информации. Так, в рамках проводимой в сентябре Всероссийской акции инфографика о правовых аспектах деятельности профессиональных взыскателей транслировалась на мониторах в городских и пригородных автобусах. Информирование населения было организовано при поддержке Департамента транспорта администрации г. Перми, в общей сложности для этого было задействовано более 700 автобусов.

Еще раз напоминаем, если в отношении вас применяются незаконные действия со стороны юридических лиц, занимающихся возвратом просроченной задолженности, необходимо обращаться в Главное управление Федеральной службы по Пермскому краю. Сообщить о противоправных действиях коллекторов можно через интернет-приемную официального сайта Главного Управления или по телефонам: Также обращение можно направить почтой России по адресу: 614066 г. Пермь, ул. Советской Армии, 28.

Помимо самого обращения, нужно приложить доказательства противоправных действия специалистов по возврату задолженности. Это могут быть детализации оказанных услуг по вашему абонентскому номеру, аудиозаписи телефонных переговоров, фото- видеосъемка, сообщения в мессенджерах и т.д.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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