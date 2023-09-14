В Пермском крае приняты новые меры поддержки для многодетных семей

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Прикамье детям из многодетных малоимущих семей компенсируют затраты на обучение в колледже. Соответствующий проект закона депутаты краевого парламента поддержали в двух чтениях. Законопроект внесен по инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.Компенсация составит половину стоимости обучения. Новой мерой поддержки смогут воспользоваться дети из многодетных семей, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Пермском крае.Для предоставления льготы они должны обучаться в государственных учреждениях региона на платной основе по образовательным программам среднего профессионального образования по наиболее востребованным профессиям на рынке труда. Планируется, что перечень специальностей будет устанавливать региональное министерство образования и науки. По информации краевого правительства, сейчас в перечне представлены 72 перспективные профессии и специальности.Как ранее отмечал спикер краевого парламента Валерий Сухих, регион продолжает работу по совершенствованию мер социальной поддержки граждан. «Это позволит решить сразу несколько задач, которые стоят перед краевыми властями: совершенствование системы социальной поддержки семей с детьми, развитие среднего профессионального образование и привлечение молодых специалистов в приоритетные для региона производственные отрасли», – рассказал спикер.Новая мера поддержки начнет действовать уже с сентября 2023 года