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Валерий Сухих: «Этой помощи ждут несколько тысяч прикамцев»

13.00 Четверг, 21 сентября 2023
Депутаты краевого парламента в двух чтениях одобрили поправки в бюджет, предложенные губернатором Прикамья Дмитрием Махониным. Благодаря этому удалось направить дополнительные средства на оказание высокотехнологичной медицинской помощи и лечение пациентов с онкологическими заболеваниями.

Всего на здравоохранение Прикамья в этом году будет дополнительно направлено порядка 1,8 млрд рублей. Как ранее отмечал Дмитрий Махонин, отрасль является одним из приоритетов региональной политики. «В частности, 1,3 млрд руб. дополнительно выделим на капитальный ремонт 12 медицинских учреждений. В результате площадь проведенных ремонтов увеличится в 2,2 раза. Помимо ремонтов, дополнительно направим почти 500 млн рублей на обеспечение лекарствами льготников. Это поможет увеличить количество и объем выдаваемых препаратов», – подчеркнул губернатор.

Медучреждения планируют отремонтировать в Перми, Усть-Качке, Губахе, Гремячинске, Соликамске и Верещагино. Помимо этого, на 64 млн рублей увеличат объем средств, предназначенных на единовременные компенсационные выплаты медицинским специалистам. Медицинские учреждения региона ожидают около 42 специалистов. В том числе из других регионов: Санкт-Петербурга, республики Татарстан, Краснодарского края, Свердловской области и др.

По словам спикера краевого парламента Валерия Сухих, принятый пакет поправок является комплексным и отвечает приоритетам региональной политики и запросам граждан. «Отмечу большую заслугу губернатора Дмитрия Махонина в том, что удалось изыскать такие объемы дополнительных средств на столь важные для жителей региона направления. В крае удалось значительно повысить выявляемость онкологии, поэтому мы увеличиваем расходы на медицинскую помощь пациентам с советующими диагнозами. Сейчас этой помощи ждут несколько тысяч прикамцев», – отметил парламентарий.

Проектом закона предлагается выделить дополнительно 707,6 млн рублей на медицинскую помощь онкобольным, ещё 24 млн рублей на оказание высокотехнологичной медицинской помощи.

Законопроектом также предусматриваются дополнительные средства на обеспечение льготной перевозки отдельных категорий граждан на муниципальных и межмуниципальных маршрутах в объеме 118,4 млн руб. и на организацию льготного проезда в электричках к месту учебы для школьников и студентов в объеме 22 млн рублей.

Кроме того, в этом году в бюджет региона привлекаются специальные казначейские кредиты (СКК) в объеме 3,2 млрд рублей на 15 лет под 3% годовых. Так, 900 млн рублей планируется направить на приобретение 98 автобусов для 16 муниципальных образований Пермского края, 228 млн рублей – на реконструкцию тепловых сетей в городе Чайковский, 364 млн рублей – на проект возведения дорожного объекта – перехода улица Строителей – площадь Гайдара в городе Перми – и почти 1,7 млрд рублей – на строительство нового здания Пермской художественной галереи.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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