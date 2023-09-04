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Судебные приставы принудительно госпитализировали жителя Чусового, представляющего опасность для окружающих

11.21 Четверг, 7 сентября 2023
Открытая форма туберкулеза легких была выявлена у 40-летнего жителя г. Чусового. Добровольно лечиться мужчина не хотел, необходимые медицинские обследования не проходил. Болезнь оказалась запущена и требовала срочного медицинского вмешательства, в связи с чем краевой клинический фтизиопульмонологический центр через суд добился его принудительной госпитализации.

Исполнительный документ был предъявлен в отделение судебных приставов по г. Чусовому и Горнозаводскому району ГУФССП России по Пермскому краю.

Возбудив исполнительное производство, судебный пристав незамедлительно ограничил должника в праве выезда за пределы Российской Федерации. Сотрудникам службы потребовалось несколько визитов по месту жительства должника, прежде чем его удалось застать дома. После ознакомления с процессуальными документами и предупреждения об административной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава-исполнителя гражданин согласился проследовать в противотуберкулезный диспансер в г. Губахе. Мужчину определили в стационар, лечиться от инфекционного заболевания он будет минимум 6 месяцев. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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