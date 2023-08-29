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Изобретение ученых Пермского Политеха защитит организм человека от свободных радикалов

14.11 Среда, 6 сентября 2023
Особую опасность для организма человека, в частности, для клеток нервной и иммунной систем, представляют свободные радикалы. Это частицы, которые атакуют клетки органов, повреждая клеточные мембраны, ферменты и ДНК, что может привести к развитию инфекционных и различных дегенеративных заболеваний, включая опухоли и заболевания сердечно-сосудистой системы. Предотвратить повреждение клеток, вызванное свободными радикалами, помогают такие вещества, как антиоксиданты. Их основная задача – борьба с окислительными процессами. Антиоксиданты помогают клеткам восстанавливаться, укрепляют иммунную систему, оптимизируют обменные процессы в организме, снижают риск болезней сердца и оберегают организм от вредного излучения, в том числе ультрафиолета. Ученые Пермского Политеха разработали радикалсвязывающее средство на основе ацилпиловиноградных кислот, которое может найти применение для профилактики и лечения людей и животных в качестве антиоксиданта. Вещества синтезированы и исследованы в научно-образовательном центре прикладных химических и биологических исследований ПНИПУ. На изобретение получен патент.

В малом количестве антиоксиданты содержатся во многих продуктах питания, например, в зеленом чае. Но при наличии серьезных болезней, таких, как инсульт, сахарный диабет или онкозаболевания, требуются специальные лекарственные препараты, количество которых в мире мало. Это делает актуальным поиск новых соединений-антиоксидантов.

– Новое свойство метиловых эфиров 4-алкил- и (гет)арил-2-ариламино-4-оксо- Z-2- бутеновых кислот мы обнаружили путем ряда экспериментов, и его нельзя было предсказать заранее. К основным достоинствам изобретения можно отнести высокую радикалсвязывающую активность при низких концентрациях веществ и низкую токсичность соединений, также заявляемые вещества по эффекту в 2-3 раза превосходят известный антиоксидант тролокс, – рассказывает доцент кафедры «Химия и биотехнология» Анастасия Ботева.

Существуют различные способы оценки радикалсвязывающего действия веществ. Ученые определяли данное свойство с помощью измерения флуоресценции флуоресцеина. Для этого было проведено тестирование с образованием радикальных частиц в растворе флуоресцеина и с последующим измерением уровня флуоресценции в присутствии исследуемых веществ и в их отсутствии. Способность поглощать кислородные радикалы определялась по способности соединений защищать флуоресцеин от радикалов.

– В тестовой системе есть вещество-генератор, который под действием температуры производит свободные радикалы. Если наше вещество может нейтрализовать радикал, значит, оно обладает радикалсвязывающим действием. Если вещество не может – то флуоресцеин под действием радикала разрушается, а уровень флуоресценции снижается. Мы измеряем уровень флуоресценции по двум ячейкам, в одной находится только флуоресцеин, в другой – помещают флуоресцеин, само радикалосвязующее вещество и генератор радикалов, – объясняет старший преподаватель кафедры «Химические технологии» Галина Триандафилова.

Исследование острой токсичности политехники проводили на белых мышах массой 25-35 грамм. После введения исследуемых веществ в брюшную полость мышей ученые оценивали выживаемость животных в группах при постоянном мониторинге в течение 24 часов и последующем общем наблюдении в течение 14 дней.

В результате было установлено, что изобретение не проявляет токсичность в дозе 500 мг/кг, это позволяет их отнести к соединениям 4 класса – «малотоксичные вещества».

Разработка ученых расширяет арсенал средств, обладающих радикалсвязывающей активностью. Дальнейшие исследования дадут возможность применять ацилпировиноградные кислоты и их производные в качестве антиоксидантов для борьбы с серьезными инфекционными и дегенеративными заболеваниями.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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