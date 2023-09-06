Возрастное ограничение 18+

Территория Пермского края оцифрована почти на 70 процентов

14.07 Среда, 6 сентября 2023
В Пермском крае активно проводятся аэрофотосъёмочные работы по созданию цифровых ортофотопланов для включения в Единую электронную картографическую основу (ЕЭКО) Российской Федерации, которой могут пользоваться граждане, бизнес, органы власти и местного самоуправления.

ЕЭКО представляет собой систематизированный свод пространственных данных в виде цифровых карт, планов различных масштабов. Топографические карты и планы включают информацию о рельефе суши, гидрографии и гидротехнических сооружениях, населенных пунктах, промышленных, сельскохозяйственных и социально-культурных объектах, дорожной сети и дорожных сооружениях, растительном покрове и грунтах, границах и ограждениях. В ЕЭКО нет сведений, составляющих государственную тайну.

«Создание и обновление федеральной картографической основы сведениями субъектов Российской Федерации позволит сформировать качественную подложку для Национальной системы пространственных данных, сократить время принятия решений по кадастровому учету, эффективность федерального государственного земельного надзора, минимизировать риски появления новых реестровых ошибок в границах земельных участков», - подчеркивает заместитель руководителя Управления Росреестра по Пермскому краю Елена Дегтярева.

На 1 сентября текущего года обеспеченность территории Пермского края ЕЭКО составляет более 68 процентов. В 2023 году будет проведена аэрофотосъёмка 1 800 населенных пунктов Прикамья общей площадью более 1 000 гектаров. После завершения работ материалы будут переданы в Федеральный фонд пространственных данных.

Физические и юридические лица могут получить материалы из фонда через личный кабинет Федерального портала пространственных данных (https://portal.fppd.cgkipd.ru). Сведения ЕЭКО предоставляются только в электронном виде.

Предоставление сведений ЕЭКО органам государственной власти, органам местного самоуправления, государственным образовательным организациям, организациям, выполняющим работы по государственным или муниципальным контрактам, осуществляется на безвозмездной основе. Всем остальным категориям потребителей указанные сведения предоставляются за плату, размер которой зависит от объема запрашиваемой информации. Порядок предоставления сведений и правила определения размера платы этих сведений утверждены постановлениями Правительства РФ от 15 декабря 2016 г. № 1370 и от 15.12.2016 № 1371.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Кировской районный суд Екатеринбурга заявил о неисправности базы данных
06 сентября 2023
Свердловской области на соцгазификацию направили еще 275 млн рублей
04 сентября 2023
Екатеринбургский орангутан готовится отметить день рождения
05 сентября 2023
Давние планы по застройке «Уралмашзавода» начинают осуществляться
29 августа 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Эдуард Соснин официально вступил в должность главы Перми
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
14:11 Изобретение ученых Пермского Политеха защитит организм человека от свободных радикалов
14:07 Территория Пермского края оцифрована почти на 70 процентов
11:33 После вмешательства судебных приставов сельские школы в Прикамье стали доступны для маломобильных граждан
17:05 В Пермском крае планируют предоставлять участки под ИЖС героям СВО
14:27 Духи, термобелье и жвачка: что еще делают из нефти, рассказали ученые Пермского Политеха
14:20 Росреестр Прикамья поясняет, как зарегистрировать право на земельный участок под многоквартирным домом
10:50 Вниманию жителей и гостей города Перми и Пермского края
10:48 ПАО Сбербанк был оштрафован за нарушение прав прикамца при взыскании просроченной задолженности
15:18 Валерий Сухих: «Важно привлекать молодежь к решению региональных вопросов»
14:23 Способ ученых Пермского Политеха и Института механики сплошных сред УрО РАН повысит прочность и долговечность металла
14:01 Ученые Пермского Политеха разработали подход для создания бедренного экзопротеза на основе 3Д-печати и углеродных волокон
12:44 «Уралкалий» поздравил первоклассников Березников и Соликамска с Днем знаний
10:41 ГУФССП по Пермскому краю напоминает 5 правил, которые помогут уберечь ваши денежные средства от мошенников
13:55 Модель учёных ПНИПУ поможет в прогнозировании и управлении процессом оптического пробоя волокна
10:04 Прикамский судебный пристав стал лучшим на соревнованиях в Нижнем Новгороде
15:45 Валерий Сухих: «Гранты – значимый шаг в развитии молодежной политики региона»
13:10 Ученые Пермского Политеха избавят переносные буровые установки от внезапного разрыва каната
10:25 Главное управление ФССП по Пермскому краю ведет прием на службу
14:18 Прикамский Роскадастр внес в ЕГРН сведения о 2178 зонах с особыми условиями использования территории
14:13 Учёные ПНИПУ создали простой способ получения целлюлозы из берёзы
11:26 Главное управление ФССП по Пермскому краю принимает меры по поддержке граждан-должников
Все новости
16:55 СК: в Нижегородской области пациентам с онкологией вводили физраствор вместо лекарств
12:26 На Камчатке из-за нехватки запчастей остановили эксплуатацию чешских самолетов
12:04 На севере Казахстана вспышка сибирской язвы, госпитализированы 15 человек
17:03 СМИ: в Красноярске уволили заведующую детсадом после публикации откровенных фотографий
16:02 Житель ЯНАО, устроивший стрельбу при выселении из дома, скончался в больнице
15:35 Пассажирский Airbus экстренно сел в «Шереметьево» из-за проблем с двигателем
15:02 В Уфе возле 24-этажного жилого дома обвалился грунт и образовалась трещина
13:57 МВД: в Махачкале произошла массовая драка школьников со стрельбой
18:20 В Нальчике полицейского заподозрили в склонении к потреблению наркотиков
17:50 83% россиян считают нужным курс начальной военной подготовки в школах
17:08 Генерал Нгема принес присягу в качестве президента Габона после военного мятежа
16:22 Депутат ГД раскритиковал позицию Минкульта по фильмам «Барби» и «Оппенгеймер»
15:41 Во Владимирской области ищут водителя, который наехал на полицейского
15:07 В Красноярске пятилетний ребенок сбежал из детсада, возбуждено уголовное дело
14:24 Половина россиян поддерживает государственное регулирование абортов
16:55 В Варшаве учителя вышли на протест с требованием повысить зарплаты
14:18 В Красноярске 18 человек получили повестки в военкомат после полицейского рейда на рынках
13:41 В Грузии правящая партия объявила о процедуре импичмента президента
12:57 Курская АЭС после удара БПЛА по Курчатову работает в штатном режиме
12:23 В Коми в жилой пятиэтажке взорвался газ, есть пострадавшая
12:01 Кандидат на пост главы Хакасии попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK