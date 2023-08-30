После вмешательства судебных приставов сельские школы в Прикамье стали доступны для маломобильных граждан

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Под контролем судебных приставов в сельских школах Ординского района установлены пандусы. Теперь граждане с ограниченными возможностями могут беспрепятственно посещать учебные заведения.В отделении судебных приставов по Суксунскому и Ординскому районам ГУФССП России по Пермскому краю на исполнении находилось 2 исполнительных производства, обязывающих общеобразовательные учреждения сёл Красный Ясыл и Медянка обеспечить гражданам-инвалидам доступность в здания.Руководство школ было надлежащим образом уведомлено о возбуждении исполнительных производств и предупреждено об административной и уголовной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава и решения суда.На исполнение требований исполнительных документов были предоставлены разумные сроки, нарушение которых привело бы к негативным правовым последствиям, поэтому организации-должники не стали тянуть время. К началу нового учебного года входы в здания школ были оборудованы пандусами и поручнями с учетом технических требований. Проверка надлежащего исполнения решения суда показала, что права граждан с ограниченными физическими возможностями восстановлены. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.