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Росреестр Прикамья разъясняет, как признать дом самостоятельным

14.11 Четверг, 27 июля 2023
С 1 марта 2022 года у граждан появилась возможность оформить в упрощенном порядке права на дома блокированной застройки и земли под ними. В Пермском крае этот закон оказался очень востребован.

В краевой Росреестр обратился пермяк с вопросом о разделе уже существующего жилого дома на блоки и оформления прав на них.

По сведениям Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), жилой дом стоит на кадастровом учете, а блоки учтены как жилые помещения. Право долевой собственности зарегистрировано на жилой дом. Собственники одного из блоков хотят признать свой блок «зданием», но не могут найти всех собственников второго блока, поэтому вынуждены обращаться в суд. В суде запросили актуальную техническую документацию.

На вопрос отвечает Ольга Загудаева, заместитель начальника Межмуниципального отдела по Березниковскому, Усольскому районам Управления Росреестра по Пермскому краю.

- С 1 марта 2022 года квартира, жилое помещение, часть жилого помещения с признаками дома блокированной застройки являются домом блокированной застройки. Для учета изменений в ЕГРН по виду и наименованию объекта недвижимости не требуется замена ранее выданных документов, внесение изменений в ранее выданные документы, если в ЕГРН внесены сведения о праве общей долевой собственности на жилой дом, обладающий признаками дома блокированной застройки.

По общему правилу для выдела в натуре долей в праве в виде помещений сторонам необходимо подготовить соответствующее соглашение, если сведения об этих помещениях есть в ЕГРН.

Если заключение соглашения между собственниками невозможно, документом для учета изменений по виду объекта, регистрации прав долевой собственности на каждый блок будет являться решение суда.

Для суда достаточен будет технический паспорт на квартиры (жилые помещения) в составе жилого дома, который ранее послужил основанием для постановки их на кадастровый учет. Он действителен. Его и нужно предоставить в суд.

Так как жилой дом и квартиры поставлены на кадастровый учет, законом не предусмотрена подготовка технического плана. Если земельные участки под каждым блоком не сформированы, отсутствуют правоустанавливающие документы на такие земельные участки, вопрос об оформлении прав на земельный участок собственники домов блокированной застройки могут решить при проведении комплексных кадастровых работ на их территории.

Для решения вопросов об оформлении прав на земельные участки под домами блокированной застройки необходимо обращаться в органы местного самоуправления. В Березниковском городском округе – в Управление имущественных и земельных отношений администрации города Березники. Запись на прием специалистами Управления осуществляется по телефонам: 8 (3424) 29-01-84, 8 (3424) 29-01-81.

Подробнее см. Федеральный закон от 30.12.2021 № 476-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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