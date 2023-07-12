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Летний читальный зал «Горьковки» рассказал об истории микрорайонов Перми

13.27 Понедельник, 17 июля 2023
Лучшие знатоки этой темы получили награды от пермской краевой библиотекой им. Горького и Госархива края.

Летний читальный зал в центре города работает с 26 июня, с тех там побывала примерно тысяча пермяков. Сквозная тема площадки - «300 лет Перми».

С 10 по 13 июля тут знакомили с историей пермских микрорайонов. Самой востребованной оказалась книжная выставка на эту тему. Пермяки могли узнать интересные факты о возникновении районов, их названиях, современном развитии. Сотрудники отдела естественнонаучной и технической литературы провели интерактивную игру «История пермских улиц».

Ярким событием стало награждение победителей совместного онлайн-проекта Государственного архива Пермского края и Пермской краевой библиотеки им. А. М. Горького «Истории пермских микрорайонов», который идет с начала года. Один раз в неделю библиотека и архив размещают на своих сайтах и в соцсетях истории микрорайонов города. Победителями стали Ирина Рякина - за комментарии и фотографии по истории микрорайона Акуловский и Елена Митрофанова - за историю о жизни в микрорайоне Громовский.

Площадка работает с понедельника по четверг с 12:00 до 16:00 по 3 августа, стать ее участником можно без читательского билета (16+).

Подробная программа Летнего читального зала на каждый день опубликована на сайте «Горьковки» gorkilib.ru/events/letniy-chitalnyy-zal-2023.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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