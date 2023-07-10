В Прикамье автомобиль нетрезвого водителя обращен в доход государства

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В марте этого года 38-летний уроженец Юрлинского района был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортным средством». В качестве наказания суд назначил ему 10 суток ареста, которые он отбыл, но должных выводов для себя так и не сделал.Месяц спустя нарушитель вновь сел нетрезвым за руль и был остановлен нарядом ДПС. На этот раз в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию». Приговором суда гражданин был осужден на 1 год лишения свободы условно с конфискацией вещественного доказательства преступления — автомобиля LADA.Соответствующий исполнительный документ поступил на исполнение в отдел судебных приставов по г. Кудымкару, Юрлинскому и Юсьвинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю.Судебный пристав уведомил должника о возбуждении исполнительного производства, установил местонахождение легковушки и составил акт изъятия имущества. Автомобиль передан в территориальное управление Росимущества и обращен в доход государства.