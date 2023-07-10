Возрастное ограничение 18+

В Прикамье автомобиль нетрезвого водителя обращен в доход государства

09.43 Понедельник, 17 июля 2023
В марте этого года 38-летний уроженец Юрлинского района был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортным средством». В качестве наказания суд назначил ему 10 суток ареста, которые он отбыл, но должных выводов для себя так и не сделал.

Месяц спустя нарушитель вновь сел нетрезвым за руль и был остановлен нарядом ДПС. На этот раз в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию». Приговором суда гражданин был осужден на 1 год лишения свободы условно с конфискацией вещественного доказательства преступления — автомобиля LADA.

Соответствующий исполнительный документ поступил на исполнение в отдел судебных приставов по г. Кудымкару, Юрлинскому и Юсьвинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю.

Судебный пристав уведомил должника о возбуждении исполнительного производства, установил местонахождение легковушки и составил акт изъятия имущества. Автомобиль передан в территориальное управление Росимущества и обращен в доход государства.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Погоню за «хромой» иномаркой пришлось устроить экипажу ДПС в Нижнем Тагиле
10 июля 2023
Четыре человека пострадали в ДТП на свердловской трассе из-за сна за рулем
09 июля 2023
За пьяную езду тавдинец на пару лет «уедет» в колонию-поселение
12 июля 2023
В Екатеринбурге за покушение на незаконный сбыт наркотиков осуждена бывшая сотрудница полиции
13 июля 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Мероприятия ко Дню России пройдут во всех муниципалитетах Прикамья

Общее число зрителей и участников должно превысить 800 тысяч
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
13:30 Ученые Пермского Политеха увеличили экономичность и экологичность асфальтобетона
13:27 Летний читальный зал «Горьковки» рассказал об истории микрорайонов Перми
09:43 В Прикамье автомобиль нетрезвого водителя обращен в доход государства
14:14 Росреестр Прикамья рассказал о пунктах государственной геодезической сети на пашне
14:08 Ученые Пермского Политеха доказали перспективность ультразвукового воздействия при наплавке изделий из алюминиевых сплавов
11:05 Под контролем судебных приставов обеспечена безопасность в соликамском дворце культуры
14:25 Не надо ни газа, ни дров: учёные Пермского Политеха предложили альтернативный метод отопления домов
14:19 Росреестр поясняет, как пермякам обжаловать решение о приостановлении кадастрового учета объекта недвижимости, не обращаясь в суд
10:17 Пермский подрядчик возместил стоматологической клинике убытки за небезопасные окна
14:09 Краевой Росреестр: в ЕГРН внесены сведения о 98 процентах населенных пунктов Прикамья
14:06 Готовь сани летом: ученые Пермского Политеха нашли способ ощутимо сэкономить на отоплении многоэтажек
10:22 Под контролем судебных приставов помещению в гостинице возвращена первоначальная планировка
14:55 Росреестр подвел итоги за июнь по индивидуальному жилищному строительству в Прикамье
14:52 Умные зубы: учёные Пермского Политеха создали smart-челюсть для студентов-стоматологов
14:11 Экологи «Уралкалия» выпустили в Каму более 70 000 мальков стерляди
10:40 Желание сменить место жительства побудило жителя Чернушки погасить налоговую задолженность
14:03 Постановка на кадастр многоквартирного дома в Перми за один день – это реальность
13:58 Летний читальный зал «Горьковки» начинает третью неделю
10:06 Добиться от работодателя выплаты причитающейся зарплаты помогли судебные приставы Перми
13:53 Росреестр Прикамья разъясняет: даже исполненный договор купли-продажи недвижимости можно расторгнуть
13:43 Разработка Пермского Политеха поможет регионам решить проблемы засухи
Все новости
15:54 Российских спортсменов могут обязать платить за смену гражданства
15:12 Доля контрафактной электроники на российских интернет-площадках выросла почти вдвое
14:26 Жизни пострадавшей на Крымском мосту девочке ничего не угрожает
13:35 Климатолог объяснил аномальную жару в России эффектом Эль-Ниньо
12:42 Из-за увеличения спроса на грузовые автоперевозки, выросла их стоимость
11:38 В Пензенской области у 67 человек подтвердилась корь
11:01 В селе Саратовской области из-за подтопления домов ввели режим ЧС
10:22 В результате ЧП на Крымском мосту погибли два человека и пострадал ребенок
09:53 В Совфеде призвали поменять пароли из-за массовой утечки данных
10:20 Президент Зимбабве подписал закон, который вводит уголовное наказание для «непатриотичных» граждан
17:44 СМИ: в Самарской области СК и МВД проверяют информацию о «частном морге» в гараже
11:04 Следствие просит арестовать замминистра цифрового развития Паршина
10:47 В США профсоюз актёров присоединился к масштабной забастовке сценаристов
18:39 В Великобритании врачи объявили продолжительную забастовку, требуя повысить зарплаты
17:50 В Краснодарском крае после мощных ливней нашли тела четырех человек
17:05 ГД приняла закон о внеплановых проверках тех, кто взаимодействует с иноагентами
16:20 В Тюмени суд арестовал мать, которая в прямом эфире угрожала своему сыну расправой
15:39 ГД приняла во втором чтении законопроект о запрете смены пола
15:27 В центре Афин после звонка с угрозами произошел взрыв, вторую бомбу обезвредили
14:28 СК: подозреваемый признал вину в убийстве бывшего командира подлодки «Краснодар» Ржицкого
13:47 В Красноярске суд заключил под стражу начальника управления уголовного розыска
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK