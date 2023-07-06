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Разработка Пермского Политеха поможет регионам решить проблемы засухи

13.43 Пятница, 7 июля 2023
По данным метеослужб, экстремально высокая температура в 2023 году ожидается по всей планете, а после нее – засуха. Разумеется, это коснется и России. Как и в других странах, она может сильно ударить по сельскохозяйственным регионам и стать причиной отсутствия урожая. Ученые Пермского Политеха запатентовали удобрение – «активатор роста» для борьбы с неурожаем и засухой. За счет магния и фосфора в составе оно обеспечивает ускорение роста и плодоношения сельскохозяйственных культур, улучшает вкусовые характеристики, а также избавляет растения от засухи за счет пористой добавки и кристаллизационной воды. Исследование выполнено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

Разработка поучаствует в программе поддержки технологических проектов «Архипелаг 2023». Эксперимент показал, что рост овощей и приправ с применением удобрения повышается от 20 до 51%.

— Сырьем для разработанного нами удобрения стали сточные воды, которые содержат аммонийный азот и фосфат-ион. Как правило, они образуются на химических заводах, агропромышленных фермах и животноводческих комплексах. Собирая выпавший осадок со сточных вод и подсушив его, мы получили струвит в виде мелкодисперсного белесого порошка, а затем сформировали из него гранулы размером 1-5 миллиметров, — рассказывает доцент кафедры «Химические технологии» Пермского Политеха, кандидат технических наук Андрей Старостин.

В предложенном способе получения активатора роста управляемое высвобождение элементов обеспечивают модифицирующие добавки – пористый природный минерал диатомит или пористый кремнезем и кремнезоль, выделенные из производственных отходов.

— Наличие пористой добавки и кристаллизационной воды в составе удобрения оказывает влагоудерживающий эффект в период засухи, а в период проливных дождей добавка не вымывается из почвы, что актуально для Крыма в нынешних условиях дефицита воды, южных регионов России и стран Африки, — сообщила старший преподаватель кафедры химических технологий Евгения Кузина.

Кроме того, удобрение будет полезно и северным регионам России. Как правило, они требуют обеспечения продовольственной безопасности и доступности овощей в отдаленных населенных пунктах. Предложение политехников использовать в теплицах и полях удобрения с активатором роста очень актуально в условиях короткого вегетационного периода и стресса у растений, бедных почв и невысоких летних температур. Предлагаемая продукция способствует синтезу хлорофилла и развитию корневой системы. Благодаря повышению содержания сахаров в плодах улучшаются их вкусовые характеристики, а повышение содержания магния в овощах может благоприятно сказаться на стрессоустойчивости населения в период полярных ночей и нехватки витаминов, заявили химики.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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