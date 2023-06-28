Правовой нигилизм стал причиной административного ареста жителя Перми

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Пермяк задолжал детям больше 1 млн. рублей алиментных выплат. Согласно судебному приказу, он был обязан ежемесячно перечислять 1/3 своих доходов на содержание 12-летнего сына и 10-летней дочери. Но горе-отец неохотно исполнял свои родительские обязанности, переводы в пользу взыскателя были нерегулярны и малочисленны.Сотрудники отдела судебных приставов по Мотовилихинскому району ГУФССП России по Пермскому краю неоднократно проводили с должником профилактические беседы, в ходе которых предупреждали его о привлечении к административной ответственности, но правовой ликбез не дал результатов. Тогда в отношении гражданина был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей». Рассмотрев его, суд определил должнику меру наказания в виде ареста на 10 суток.Перед отправлением должника в спецприемник, судебные приставы предупредили мужчину о том, что если тот не начнет выплачивать детям положенные по закону денежные средства, то в следующий раз он будет привлечен уже к уголовной ответственности. Если неплательщик не изменит отношения к собственным детям, то в следующий раз он может оказаться в изоляции от общества на более длительный срок.