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Сборная Пермского Политеха по КВН прошла в полуфинал Пермской Официальной лиги

14.58 Среда, 7 июня 2023
Пермский край: новости дня
3 июня состоялась 1/4 финала Пермской Официальной лиги Международного союза КВН. По итогам выступлений сборная ПНИПУ получила приглашение в 1/2 финала.

Всего в игре приняли участие 10 команд, 6 из которых прошли в следующий этап. В результате успешного выступления сборная Пермского Политеха получила 5,6 балла из 6 возможных.

В состав команды вошли Екатерина Никитина, студентка 3 курса факультета химических технологий, биотехнологий и промышленной экологии, Анна Петрова, Варвара Нурджанян, Матвей Бочков, студенты 2 курса гуманитарного факультета, Денис Аликин, студент 1 курса факультета прикладной математики и механики, Евгений Селезнев, студент 3 курса горно-нефтяного факультета, Арман Дерцян, студент 2 курса магистратуры строительного факультета, Михаил Пятибратов, студент 3 курса аэрокосмического факультета.

Оценивали участников финалист Высшей лиги, директор чемпионата КВН Прикамья Константин Лежнев, директор ООО «Евразия» Евгений Берман, четверть-финалистка Высшей лиги международного союза КВН в составе команды «Без вариантов» Наталья Фридман, продюсер, редактор Пермской официальной лиги КВН, художественный руководитель команды КВН «Парма», исполнительный директор ассоциации развития КВН Прикамья, член общественной палаты РФ Ямур Гильмутдинов, автор и актер сериала «Реальные пацаны» Армен Бежанян.

По итогам мероприятия жюри отдельно отметили команду ПНИПУ, их актерскую игру, а также назвали выступление политехников ярким и смешным.

— Нам удалось подтвердить то, что в официальную лигу мы попали не случайно. Этого бы не произошло без поддержки руководства вуза, Клуба студентов Пермского Политеха и наших болельщиков. Играйте в КВН! Любите КВН! — добавил Вячеслав Суворов, руководитель творческого объединения «КВН» Пермского Политеха.

Дополним, что полуфинал состоится в октябре этого года.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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