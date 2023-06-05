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Краевой Росреестр на горячей линии ответил на «земельные вопросы»

12.00 Среда, 7 июня 2023
Пермский край: новости дня
В Управлении Росреестра по Пермскому краю прошла горячая линия по вопросам реализации «дачной амнистии». На неё пермяки обращались с вопросами об оформлении недвижимости, в которых описывали свои жизненные ситуации. Традиционно в летний период больше поступает «земельных вопросов».

Пермяки построили новый дом в деревне Мысы Краснокамского городского округа и спрашивают, как поставить его на кадастровый учет и зарегистрировать право собственности, если на земельном участке есть старый дом.

На вопрос отвечает главный специалист-эксперт отдела по кадастровому учету и государственной регистрации прав на объекты капитального строительства Управления Лилия Майорова: «Для постановки на учет и регистрации права на вновь построенный жилой дом нужен технический план, подготовленный кадастровым инженером. При этом необходимо учитывать вид разрешенного использования земельного участка, который должен позволять строительство такого дома, например, для индивидуального жилищного строительства или для ведения садоводства.

Ограничений в отношении количества объектов капитального строительства, в том числе объектов индивидуального жилищного строительства, размещенных на одном земельном участке, действующим законодательством напрямую не предусмотрено. Допустимое количество жилых домов на одном участке определяется его размерами и градостроительным регламентом территориальной зоны, в границах которой расположен участок. То есть, совокупная площадь застройки объектов, в отношении которых в Едином государственном реестре недвижимости содержатся сведения, не должна превышать предельно допустимые параметры в части процента застройки земельного участка.

Запросить сведения о территориальной зоне при подготовке технического плана уже возведенного объекта может кадастровый инженер. В рамках проведения кадастровых работ инженер может определить соответствие площади застройки построенного дома установленному проценту застройки земельного участка.

До начала строительства дома информацию о расположении земельного участка в пределах конкретной территориальной зоны можно получить, заказав справку (выписку) из государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), обратившись в любой офис МФЦ. Эта выписка содержит сведения о территориальной зоне и градостроительных регламентах, установленных для такой зоны, виды разрешенного использования, максимальный процент застройки земельного участка, допустимые отступы объектов недвижимости от границ земельного участка».

Как оформить в собственность земельный участок с садовым домиком, если ни участок, ни дом не стоят на кадастровом учете?

Елена Клюшова, начальник отдела по кадастровому учету и государственной регистрации прав на земельные участки Управления, комментирует: «Если земельный участок расположен в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) и собственник домика является членом этого СНТ, а товарищество организовано до 1 января 2019 года, землепользователь имеет право оформить земельный участок бесплатно.
Для этого необходимо обратиться в администрацию по месту нахождения земельного участка, представив следующие документы: заявление, выписку из протокола общего собрания СНТ, что участок закреплен за гражданином, схему расположения земельного участка».

Можно ли по «дачной амнистии 2.0» зарегистрировать право на земельный участок юридического лица?

«По закону упрощенный порядок распространяется только на объекты недвижимости физических лиц, - объясняет начальник Лысьвенского межмуниципального отдела Управления Валерий Тарутин. - Гражданин Российской Федерации вправе приобрести бесплатно в собственность земельный участок, который находится в его пользовании, если на таком земельном участке расположен жилой дом, право собственности на который возникло у гражданина до дня введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации (до 14 мая 1998 года) либо после дня введения его в действие, при условии, что право собственности на жилой дом перешло к гражданину в порядке наследования и право собственности наследодателя на жилой дом возникло до дня введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

Подробнее см. Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральный закон от 30.12.2021 г. № 478-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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