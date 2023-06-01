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Судебные приставы помогли трем жителям г. Кунгура вернуться в законную квартиру

10.28 Среда, 7 июня 2023
Пермский край: новости дня
Оформляя временную регистрацию дочери, жительница г. Кунгура не подозревала, что этот широкий шаг обернется для нее и остальных родственников судебным разбирательством за право проживать в муниципальной квартире. Новоявленная квартирантка создала в жилом помещении невыносимые условия, что вынудило ее мать, сестру и племянника переехать к знакомым. После их отъезда нарушительница сменила замки на входной двери. Но длительное время жить на съемной квартире или у друзей прикамцам не представлялось возможным, и они обратились в суд за защитой своих прав.

В ходе гражданского процесса истец потребовала от родственницы не только выдать комплект новых ключей, но и обеспечить беспрепятственное пользование одной из жилых комнат всем, за кем было закреплено право проживать на спорной территории. В качестве доказательства она предоставила договор социального найма жилого помещения на свое имя и сведения о регистрации в нем себя и остальных членов семьи. На основании этого и ряда других документальных свидетельств суд обязал ответчицу предоставить жильцам в беспрепятственное пользование комнату площадью 19 кв.м и обеспечить доступ на кухню.

Процессуальный документ поступил на исполнение в отдел судебных приставов по Кунгурскому, Кишерсткому и Березовскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. Сотрудники ведомства предупредили неуживчивую должницу о том, что за неисполнение требований исполнительного документа ей грозят административная ответственность и штрафные санкции. После беседы с судебным приставом женщина озаботилась тем, чтобы сделать дубликаты ключей от квартиры и передать их в руки взыскателям.

В установленный законом срок нанимательница квартиры вместе с остальными жильцами вернулись домой, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.


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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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