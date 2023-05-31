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Росреестр в Пермском крае с помощью беспилотника актуализирует сведения реестра недвижимости

14.56 Вторник, 6 июня 2023
Пермский край: новости дня
В арсенале средств, которые используются специалистами Управления Росреестра по Пермскому краю для получения высокоточных пространственных данных, появилось беспилотное воздушное судно.

Уже в мае 2023 года с его помощью получена информация о семи населенных пунктах в Ильинском районе Пермского края, общей площадью 210 гектаров.

Комплект оборудования был закуплен на средства федерального бюджета для осуществления мероприятий по реализации в крае государственной программы «Национальная система пространственных данных» и исполнению функций по контролю за использованием земель.

Краевое Управление получило специальное разрешение на осуществление полетов беспилотного летательного аппарата.

С помощью снимков местности высокого разрешения Управление эффективно обновляет картографические материалы, наполняет Единый государственный реестр недвижимости актуальными сведениями, выявляет и исправляет реестровые ошибки и массовые смещения границ земельных участков без необходимости проведения комплексных кадастровых работ, а также выявляет признаки нарушения земельного законодательства.

«Новые технологии дают нам возможность дистанционно обследовать удаленные территории и труднодоступные земельные участки, получать информацию об их состоянии, — отмечает заместитель руководителя Управления Елена Дегтярева. — В этом году в полевой сезон с мая по октябрь планируется обеспечить полеты с использованием беспилотного аппарата на территории площадью 1200 га».

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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