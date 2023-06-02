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Росреестр Прикамья разъяснил упрощенный порядок оформления наследства

13.22 Понедельник, 5 июня 2023
Пермский край: новости дня
В Управление Росреестра по Пермскому краю обратился житель города Александровска с вопросом о том, сможет ли он оформить в упрощенном порядке земельный участок под домом, который достался ему в наследство.

На вопрос отвечает Валерий Тарутин, начальник Лысьвенского отдела Управления:

- Гражданин представил нам документы на жилой дом, из которых следует, что здание построено до 14 мая 1998 года. Наследник может воспользоваться упрощенным механизмом оформления земельного участка в рамках «дачной амнистии 2.0», получив его в собственность бесплатно.

Так как земельный участок, на котором расположен дом, не стоит на кадастровом учете, нужно обратиться к кадастровому инженеру для подготовки схемы земельного участка. Далее нужно подать заявление в муниципалитет о предварительном согласовании предоставления земельного участка, приложив все необходимые документы. Если орган местного самоуправления дал положительный ответ, необходимо заказать у кадастрового инженера межевой план земельного участка.

При соблюдении всех условий, предусмотренных законом о «дачной амнистии 2.0», специалисты местной администрации самостоятельно направят документы на регистрацию прав на земельный участок за гражданина. Ему же только останется дождаться выписки из Единого государственного реестра недвижимости, которая будет направлена специалистами муниципалитета.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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