«Уралкалий» и «Уралхим» приняли участие в конференции «ЦИПР-2023»

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ПАО «Уралкалий» и АО «ОХК «Уралхим» стали участниками конференции «Цифровая индустрия промышленной России» («ЦИПР-2023). Мероприятие проходило с 31 мая по 2 июня в Нижнем Новгороде.В конференции приняли участие председатель правительства РФ Михаил Мишустин, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, руководители отраслевых министерств и лидеры российского рынка информационных технологий.В рамках конференции спикеры компаний приняли участие в профильных сессиях, дискуссиях и круглых столах, рассказали о цифровых разработках и сервисах «Уралкалия» и «Уралхима», поделились своим опытом реализации проекта по аналитике данных и цифровой трансформации. Отдельное внимание было уделено использованию технологий искусственного интеллекта в сельском хозяйстве на примере ООО «Диджитал Агро».Валерий Фокин, директор по информационным технологиям ПАО «Уралкалий» и АО «ОХК «Уралхим»:- Эффективность современной компании, высокая скорость и точность принятия решений возможны только при условии полной цифровизации существующих процессов и наличия мощных инструментов работы с данными. Для этого мы активно строим свою базовую технологическую платформу, а над ней - платформу данных и глубокой аналитики. Параллельно идет формирование инновационной корпоративной культуры. Цифровая трансформация делает «Уралкалий» и «Уралхим» современными и эффективными.