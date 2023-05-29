Возрастное ограничение 18+

«Уралкалий» и «Уралхим» приняли участие в конференции «ЦИПР-2023»

09.55 Понедельник, 5 июня 2023
Пермский край: новости дня
ПАО «Уралкалий» и АО «ОХК «Уралхим» стали участниками конференции «Цифровая индустрия промышленной России» («ЦИПР-2023). Мероприятие проходило с 31 мая по 2 июня в Нижнем Новгороде.

В конференции приняли участие председатель правительства РФ Михаил Мишустин, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, руководители отраслевых министерств и лидеры российского рынка информационных технологий.

В рамках конференции спикеры компаний приняли участие в профильных сессиях, дискуссиях и круглых столах, рассказали о цифровых разработках и сервисах «Уралкалия» и «Уралхима», поделились своим опытом реализации проекта по аналитике данных и цифровой трансформации. Отдельное внимание было уделено использованию технологий искусственного интеллекта в сельском хозяйстве на примере ООО «Диджитал Агро».

Валерий Фокин, директор по информационным технологиям ПАО «Уралкалий» и АО «ОХК «Уралхим»:
- Эффективность современной компании, высокая скорость и точность принятия решений возможны только при условии полной цифровизации существующих процессов и наличия мощных инструментов работы с данными. Для этого мы активно строим свою базовую технологическую платформу, а над ней - платформу данных и глубокой аналитики. Параллельно идет формирование инновационной корпоративной культуры. Цифровая трансформация делает «Уралкалий» и «Уралхим» современными и эффективными.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Тушина © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Сотрудники УГМК приняли участие в «БлагоБеге» и собрали средства в помощь больным детям
29 мая 2023
В 2024 году в столице Урала обещают начать реконструкцию летнего парка «Уралмаш»
03 июня 2023
Депутат Госдумы попросил главу СК и генпрокурора разобраться в ситуации с уничтожением памятника участникам ВОВ в Нижнем Тагиле
29 мая 2023
В Екатеринбурге завершился цикл лекций «МотоЦикл-2023» для свердловских мотоциклистов
27 мая 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Поколению победителей - особое внимание

Глава Перми Алексей Дёмкин встретился с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
13:22 Росреестр Прикамья разъяснил упрощенный порядок оформления наследства
13:19 В Пермском Политехе запатентовали состав керамических форм для отлива деталей самолетов
09:55 «Уралкалий» и «Уралхим» приняли участие в конференции «ЦИПР-2023»
09:39 После возбуждения уголовного дела житель Пермского края выплатил 400 тысяч рублей долга по алиментам
15:07 В Пермском Политехе подтвердили эффективность технологии для строительства платных дорог
14:05 Прикамские застройщики приняли участие в открытом диалоге с Росреестром
13:48 В Нижнем Новгороде проходит конференция «Цифровая индустрия промышленной России»
10:07 Желание восстановиться в родительских правах побудило прикамца погасить долг по алиментам
16:22 Дмитрий Чернышенко и Игорь Комаров обсудили вопросы социально-экономического развития в ПФО
13:13 Студенты Пермского Политеха создали переносной дисплей для игр и электросамокатов
13:08 В Перми завершено строительство первой очереди дома по улице Докучаева, 23
10:13 Судебные приставы Пермского края составили портрет типичных неплательщиков алиментов
13:35 «Губерния» приглашает на инклюзивные события
13:12 Улучшенная Пермским Политехом деталь увеличит герметизацию на нефтяных трубопроводах
10:17 Двое жителей Кунгура, вернувшись из зоны специальной военной операции, погасили свои долги перед детьми
13:14 В Перми состоялась премьера «Сиреневого фестиваля»
13:05 Разработка студентов Пермского Политеха поможет определять степень износа колесных пар локомотивов
10:42 Судебные приставы восстановили право маленького прикамца на ежемесячную финансовую помощь
13:17 К 300-летию города Пермский Политех создаст исторические VR-путешествия для маломобильных граждан
13:14 В Прикамском Роскадастре рассказали о способах получения копий правоустанавливающих документов на недвижимость
09:53 С начала года с помощью судебных приставов 43 воспитанника детских домов получили ключи от квартир
Все новости
11:55 СК: в Ульяновской области шесть человек скончались после употребления сидра
11:44 СМИ: в Киргизии задержали «участников государственного переворота»
11:21 В Индии второй раз рухнул четырехполосный мост через Ганг
10:30 В США при падении самолета, на перехват которого подняли истребители, никто не выжил
09:55 Власти: в Калужской области на трассу М3 упали два беспилотника
19:27 Американский беспилотник с искусственным интеллектом решил «убить» своего оператора
18:26 Эксперты назвали самые популярные среди жителей России сервисы экосистем
18:22 В Японии из-за тайфуна «Мавар» эвакуируют десятки тысяч человек
16:13 Бывший красноярский депутат приговорен к 16 годам за организацию убийства журналиста
14:51 В Красноярске с вертолета тушат мощный пожар на лесопилке
14:13 В Омске на улице Красный Путь образовалась огромная яма из-за провала асфальта
13:47 Гладков заявил о двух погибших в результате обстрелов в Белгородской области
12:47 РПЦ: икону Рублева перенесут в храм Христа Спасителя 4 июня
11:56 В Комсомольске-на-Амуре на раздаче бесплатного мороженого детям возникла давка
10:59 Депутат Республики Алтай получил 8,5 лет тюрьмы за изнасилование 14-летней племянницы
10:40 Власти: в Смоленской области два БПЛА атаковали объекты топливно-энергетического комплекса
10:31 В Билибино на Чукотке людям продают яйца по паспорту
16:56 В Удмуртии мужчина от врачей узнал, что более 30 лет живет с пулей в головном мозге
16:24 В Новосибирске мужчина, открывший стрельбу из ружья и ранивший пятерых, получил 3,5 года колонии
15:11 В Ногинске ночной пожар на огороженной парковке повредил 35 машин
14:46 Экс-глава Росимущества Московской области получил четыре года строгого режима за коррупцию
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK