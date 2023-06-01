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После возбуждения уголовного дела житель Пермского края выплатил 400 тысяч рублей долга по алиментам

09.39 Понедельник, 5 июня 2023
Пермский край: новости дня
В отделе судебных приставов по Чердынскому району ГУФССП России по Пермскому краю на исполнении находится исполнительное производство о взыскании с местного жителя алиментов в размере ¼ части заработка на содержание несовершеннолетнего ребенка. Длительное время мужчина уклонялся от возложенных на него судом обязательств, участия в воспитании сына не принимал, нигде не работал и накопил задолженность в размере 400 тысяч рублей.

В соответствии с действующим законодательством за уклонение от уплаты средств на содержание несовершеннолетнего ребенка в отношении алиментщика был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. Рассмотрев материалы дела, суд назначил безответственному отцу 50 часов обязательных работ.

После того, как должник отбыл наказание, судебный пристав предупредил его, что дальнейшее уклонение от погашения задолженности влечет уже уголовную ответственность. Избежать незавидной участи мужчина решил не самым верным способом: он начал перечислять своему ребенку по 200 рублей в месяц, считая, что этого будет вполне достаточно и для обеспечения нужд сына, и для его правовой неприкосновенности. Однако несоизмеримые с суммой долга выплаты не освобождают от ответственности. Сотрудниками органа принудительного исполнения в отношении должника было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей».

Узнав об этом, мужчина тут же осознал всю серьезность своего положения. В ходе дознания он полностью погасил всю сумму задолженности.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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