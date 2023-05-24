В Пермском Политехе подтвердили эффективность технологии для строительства платных дорог

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В настоящее время Россия является лидером по количеству предпринятых мер по развитию технологии информационного моделирования. Она включает в себя программное обеспечение со сводом правил, которые используются для разработки проектной, сметной и рабочей документации на пилотных проектах строительства, капитального ремонта или при реконструкции автомобильных дорог, как итог – значительно сокращаются сроки строительства. С целью определения целесообразности применения новой для рынка технологии, ученые Пермского Политеха выполнили оценку производительности работ по подготовке проектной и рабочей документаций для платной автомобильной дороги и выявили, на каком этапе использования программы происходит рост производительности на 25 %.Исследование опубликовано в журнале «Транспорт. Транспортные сооружения. Экология» 2022 года.Информационное моделирование предполагает создание чертежей в системе автоматизированного проектирования и последующий обмен ими в бумажном или электронном виде для того, чтобы взаимодействовать с проектом могли специалисты разных направлений. Программа позволяет минимизировать вероятность возникновения ошибок и корректировать модель на различных стадиях проектирования. В качестве примера для определения целесообразности использования данной технологии политехники выбрали платную автомобильную дорогу «Северный обход г. Перми».– Вычислительный анализ показал, что стоимость составления проектной и рабочей документации с использованием технологий информационного моделирования выше, но после двух лет реализации проекта чистый дисконтируемый доход оказался резко положительным, это означает, что технология может быть принята к реализации, – сообщил аспирант кафедры «Автомобильные дороги и мосты» Владислав Брызгалов.– При использовании технологий информационного моделирования стоимость разработки проектной документации возрастет на 0,16 %, а стоимость рабочей документации увеличивается на 49 %. Высокая стоимость рабочей документации объясняется более детальной проработкой и большими объемами работ по составлению трехмерной модели – рассказал доктор технических наук, профессор кафедры «Автомобильные дороги и мосты» Альберт Бургонутдинов.– С использованием традиционных методов проектирования средняя производительность будет на уровне 4,17 % в месяц. При внедрении технологий информационного моделирования первые три месяца производительность снижается на 50 %, так как в этот период происходит обучение сотрудников. После завершения обучения происходит рост производительности на 25 %. Использование нового программного обеспечения позволит выполнить проектные работы на месяц раньше с учетом времени, отведенного на обучение персонала, – поделилась кандидат технических наук, доцент кафедры «Автомобильные дороги и мосты» Марина Карпушко.По словам ученых, применение технологий информационного моделирования упрощает рабочий процесс, уменьшает время на внесение корректировок и устранения замечаний, а также позволяет минимизировать количество ошибок.