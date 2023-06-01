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Прикамские застройщики приняли участие в открытом диалоге с Росреестром

14.05 Пятница, 2 июня 2023
Пермский край: новости дня
Более 700 представителей застройщиков приняли участие в открытом диалоге на площадке Росреестра. От Пермского края на встрече присутствовали руководство регионального Управления Росреестра, минстроя, ведущие застройщики Прикамья – ПЗСП, Орсо групп, Мегаполис, Ива-инвест, Стром, а также представители Фонда защиты прав дольщиков – участников долевого строительства.

На мероприятии с докладами выступили представители Росреестра и Минстроя России.
Статс-секретарь – заместитель руководителя Росреестра Андрей Бутовецкий рассказал о проводимых ведомством реформах в сфере законодательства о недвижимости. За последние три года удалось законодательно урегулировать многие накопившиеся проблемы и пробелы в законодательстве, разграничить и официально закрепить ответственность разных органов власти при процедуре кадастрового учета и оформления прав на недвижимое имущество, устранить причины, препятствующие регистрации прав, сократить сроки предоставления услуг Росреестра.

В планах на 2023-2024 годы подготовлено еще порядка 10 законодательных инициатив, направленных на упрощение процедур, поиск свободных земель и вовлечение их в оборот, пересмотр существующих ограничений.

По словам замглавы Росреестра, 225 тысяч гектаров в Российской Федерации используется не по назначению, из них 75% - земли населенных пунктов. В муниципалитетах есть так называемые депрессивные зоны, которые годами не используются. Нужны четкие законодательные механизмы для вовлечения земель в оборот. Сегодня нет понятия «освоение земельных участков», нужны признаки неиспользования земли.

Кроме того, необходимо перепроверить старые зоны с особыми условиями использования территорий, так как огромная часть земли не используется из-за старых ограничений. Все это поможет освободить земли, в том числе для льготных категорий граждан, реализации нацпроектов по улучшению жилищных условий граждан.

Глава Прикамского Росреестра Лариса Аржевитина подчеркнула, что перед ведомством стоит задача по сокращению сроков и снятию административных барьеров, наращиванию электронного взаимодействия, снижению количества приостановок и отказов в интересах людей и бизнеса, профессионального сообщества.

Законодательство должно развиваться в сторону придания государственной регистрации права на недвижимость большей значимости и обязательности. В развитие этого принципа Росреестр подготовил законопроект, обязывающий владельца зарегистрировать построенный дом, здание и так далее. Кроме того, предлагается исключить оборот земельных участков без точных границ, т.е. не прошедших процедуру межевания. Все это будет способствовать повышению уровня правовой защищенности правообладателей недвижимости и упорядоченности рынка недвижимости в целом, отметила Лариса Аржевитина.

«Выражаем благодарность Росреестру за организацию и проведение совместного с застройщиками совещания. Тема совещания и повестка вопросов сформированы по наиболее значимым вопросам, в том числе электронной регистрации. Очень понравились доклады по изменению законодательства, методическим вопросам учетно-регистрационных действий, электронному взаимодействию. Приятно, что Росреестр занимается просветительской деятельностью», - поделилась заместитель генерального директора по имущественно-правовой работе Фонда защиты прав граждан - участников строительства Пермского края Вера Шарманова.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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