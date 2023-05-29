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В Нижнем Новгороде проходит конференция «Цифровая индустрия промышленной России»

13.48 Пятница, 2 июня 2023
Пермский край: новости дня
В Нижнем Новгороде председатель Правительства РФ Михаил Мишустин выступил на пленарной сессии «Цифровая индустрия промышленной России». В рабочей поездке его сопровождали заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя Правительства РФ - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров и другие официальные лица.

Перед началом мероприятия гости ознакомились с лучшими российскими технологиями и разработками, представленными на выставочных стендах.

В ходе сессии участники обсудили реализацию решений, принятых по итогам пленарного заседания ЦИПР-2022 и затронули различные аспекты импортозамещения программного обеспечения, информационной безопасности, цифровизации промышленности, госсектора, науки и образования, транспорта, туризма, ЖКХ и строительства, сферы подготовки кадров для сектора ИТ.

Выступая на пленарном заседании, Михаил Мишустин отметил, что «сегодня время уникальных возможностей и больших свершений. Я призываю всех действовать активнее, внедрять результаты отечественных исследований и разработок. Пассивность сейчас, как никогда, губительна и требуются смелые неординарные инициативы, которые помогут в самые кратчайшие сроки достигнуть нашей стране высокого уровня цифровой зрелости. При этом крайне важно находиться на шаг впереди по всем ключевым направлениям индустриального развития, стараться не догонять, а задавать свои стандарты для технологии товаров, сервисов, определяя новое качество жизни людей. Это, конечная цель, на которую мы должны вместе с вами ориентироваться».

По мнению Игоря Комарова, «ЦИПР – это не только площадка для обмена мнениями, но и для разработки практических решений, которые начинают внедряться в жизнь. Глава государства обозначил цифровую трансформацию в числе пяти национальных целей развития нашей страны до 2030 года. В условиях беспрецедентного санкционного давления достижение данной цели особенно важно: это будет одновременно способствовать повышению эффективности работы предприятий и достижению технологической независимости России в целом. Предприятия в регионах нашего округа в разной степени внедряют у себя новые цифровые технологии для импортозамещения, автоматизации и роботизации процессов. Безусловно, этот вектор развития будет продолжен уже с учетом новых задач, обозначенных здесь, на ЦИПРе, руководством страны».

В этот же день делегация посетила Горьковский автомобильный завод – это лидер российского рынка коммерческого транспорта, ведущий центр локализации и импортозамещения в отрасли. На производственных площадках ГАЗа используется свыше 580 роботов.

Вниманию гостей были представлены новые проекты предприятия по цифровизации промышленных процессов, системы управления парком автомобильной техники, производственные линии сборки и сварки, продукция предприятия и новые разработки.

Во всероссийской конференции также принимает участие делегация Пермского края, которую возглавил министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских. Он выступил на сессии «Люди как центр новой экономики» с докладом об образовательных трендах в условия импортозамещения.

Также в рамках форума состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве в сфере пассажирских перевозок, направленное на создание государственной информационной системы «Российский транспорт». Соглашение было подписано Минтрансом России, Пермским краем, Республикой Мордовия, Калужской областью, Ульяновской областью, Ярославской областью, ФГБУ «СИЦ Минтранса России», ПАО «Аэрофлот – Российские авиалинии», ООО «РЖД-ТЕХНОЛОГИИ», ООО «ДАТАПАКС» и Ассоциацией «Цифровой транспорт и логистика».

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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