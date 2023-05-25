Возрастное ограничение 18+

Желание восстановиться в родительских правах побудило прикамца погасить долг по алиментам

10.07 Пятница, 2 июня 2023
Пермский край: новости дня
В отделении судебных приставов по г. Краснокамску ГУФССП России по Пермскому краю на исполнении находятся исполнительные производства о взыскании с 33-летнего местного жителя средств на содержание двоих сыновей 13-ти и 5-ти лет.

Ранее решением суда должник был ограничен в родительских правах за ненадлежащее исполнения своих обязанностей. Мать детей скоропостижно скончалась, и мальчики оказались в детском доме. Отец должен был оказывать финансовую помощь своим детям независимо от того, будут они находится в специальном учреждении или под опекой, путем перечисления части своего дохода на открытые на их имена расчетные счета. Но на протяжении нескольких месяцев мужчина нигде не работал и накопил задолженность в размере более 380 тысяч рублей.

В соответствии с действующим законодательством за неуплату средств на содержание детей должник был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. Суд назначил ему наказание в виде 100 часов обязательных работ. Также судебный пристав инициировал разговор с должником. В откровенном диалоге собеседники пришли к выводу, что дальнейшая судьба мальчиков теперь зависит только от их отца, и он обязан сделать все, чтобы жизнь детей была благополучной и счастливой.

Некоторое время спустя мужчина официально устроился на работу и погасил всю задолженность по алиментам. Сейчас отец решает вопрос о восстановлении в родительских правах, детей он собирается забрать себе.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Начался суд над свердловчанином, который убил своего отца-инвалида
25 мая 2023
Адвокаты объявили сбор помощи для пострадавшего от насилия в екатеринбургской спецшколе мальчика
01 июня 2023
Екатеринбурженка взыскала с коммунальщиков 200 тысяч рублей за ремонт заглохшего в луже BMW
30 мая 2023
Свердловчанам пообещали деньги за помощь в тушении пожаров и поимке поджигателей
26 мая 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Поколению победителей - особое внимание

Глава Перми Алексей Дёмкин встретился с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
10:07 Желание восстановиться в родительских правах побудило прикамца погасить долг по алиментам
16:22 Дмитрий Чернышенко и Игорь Комаров обсудили вопросы социально-экономического развития в ПФО
13:13 Студенты Пермского Политеха создали переносной дисплей для игр и электросамокатов
13:08 В Перми завершено строительство первой очереди дома по улице Докучаева, 23
10:13 Судебные приставы Пермского края составили портрет типичных неплательщиков алиментов
13:35 «Губерния» приглашает на инклюзивные события
13:12 Улучшенная Пермским Политехом деталь увеличит герметизацию на нефтяных трубопроводах
10:17 Двое жителей Кунгура, вернувшись из зоны специальной военной операции, погасили свои долги перед детьми
13:14 В Перми состоялась премьера «Сиреневого фестиваля»
13:05 Разработка студентов Пермского Политеха поможет определять степень износа колесных пар локомотивов
10:42 Судебные приставы восстановили право маленького прикамца на ежемесячную финансовую помощь
13:17 К 300-летию города Пермский Политех создаст исторические VR-путешествия для маломобильных граждан
13:14 В Прикамском Роскадастре рассказали о способах получения копий правоустанавливающих документов на недвижимость
09:53 С начала года с помощью судебных приставов 43 воспитанника детских домов получили ключи от квартир
14:05 «Уралкалий» направил более 135 млн рублей на оздоровительную кампанию для детей сотрудников
13:58 Разработка студентов Пермского Политеха улучшит систему «умный дом»
13:53 В Прикамском Роскадастре рассказали об ограничениях на строительство в границах санитарно-защитных зон
11:45 Судебные приставы помогли жителю Перми и его дочери вернуться в родной дом
16:45 Дворец молодёжи в Перми не готов к итоговой проверке и получению ЗОС
13:43 Проведя эксперимент на крысах, ученые Пермского Политеха доказали эффективность нового антибиотика
13:38 Выписка из похозяйственной книги – документ-основание для регистрации права на землю
Все новости
11:56 В Комсомольске-на-Амуре на раздаче бесплатного мороженого детям возникла давка
10:59 Депутат Республики Алтай получил 8,5 лет тюрьмы за изнасилование 14-летней племянницы
10:40 Власти: в Смоленской области два БПЛА атаковали объекты топливно-энергетического комплекса
10:31 В Билибино на Чукотке людям продают яйца по паспорту
16:56 В Удмуртии мужчина от врачей узнал, что более 30 лет живет с пулей в головном мозге
16:24 В Новосибирске мужчина, открывший стрельбу из ружья и ранивший пятерых, получил 3,5 года колонии
15:11 В Ногинске ночной пожар на огороженной парковке повредил 35 машин
14:46 Экс-глава Росимущества Московской области получил четыре года строгого режима за коррупцию
14:03 Организаторам схода в башкирском селе, на котором жители переизбрали главу, выдали рапорт «о самоуправстве»
12:25 Губернатора Магадана возмутила высокая стоимость авиабилетов
11:26 Госуслуги возобновили прием заявлений на загранпаспорта с электронным носителем информации
10:53 В Турции полиция задержала 59 человек на памятной демонстрации
17:41 МВД: подозреваемый в убийстве главы села в Дагестане заявил о конфликте из-за недвижимости
17:20 СК: в Дагестане убит глава села Рубас
16:43 Спикер Совфеда Матвиенко заявила, что России нужны «национально ориентированные игрушки»
15:37 Депутаты ГД предлагают разрешить людям с судимостью служить по контракту в военное время
14:33 В Беларуси в первом чтении принят закон о народном ополчении
13:24 Экс-глава красноярского Росприроднадзора получил восемь лет строгого режима по делу о взятках
12:38 Глава СК РФ Бастрыкин поддержал инициативу ввести запрет электросамокатов на пешеходных улицах
12:20 В Краснодарском крае на территорию Ильского НПЗ упал беспилотник
11:58 Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону выросло до 36
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK