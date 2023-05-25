Желание восстановиться в родительских правах побудило прикамца погасить долг по алиментам

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В отделении судебных приставов по г. Краснокамску ГУФССП России по Пермскому краю на исполнении находятся исполнительные производства о взыскании с 33-летнего местного жителя средств на содержание двоих сыновей 13-ти и 5-ти лет.Ранее решением суда должник был ограничен в родительских правах за ненадлежащее исполнения своих обязанностей. Мать детей скоропостижно скончалась, и мальчики оказались в детском доме. Отец должен был оказывать финансовую помощь своим детям независимо от того, будут они находится в специальном учреждении или под опекой, путем перечисления части своего дохода на открытые на их имена расчетные счета. Но на протяжении нескольких месяцев мужчина нигде не работал и накопил задолженность в размере более 380 тысяч рублей.В соответствии с действующим законодательством за неуплату средств на содержание детей должник был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. Суд назначил ему наказание в виде 100 часов обязательных работ. Также судебный пристав инициировал разговор с должником. В откровенном диалоге собеседники пришли к выводу, что дальнейшая судьба мальчиков теперь зависит только от их отца, и он обязан сделать все, чтобы жизнь детей была благополучной и счастливой.Некоторое время спустя мужчина официально устроился на работу и погасил всю задолженность по алиментам. Сейчас отец решает вопрос о восстановлении в родительских правах, детей он собирается забрать себе.