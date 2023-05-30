Дмитрий Чернышенко и Игорь Комаров обсудили вопросы социально-экономического развития в ПФО

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Заместитель председателя Правительства России, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко и полномочный представитель Президента в ПФО Игорь Комаров провели рабочую встречу по социально-экономическому развитию Приволжского федерального округа (ПФО).На встрече обсудили достижение по целям развития экономики ПФО по итогам 1 квартала 2023 года и реализацию проектов, отобранных в рамках института кураторства федеральных округов, утвержденного председателем Правительства Михаилом Мишустиным.«По итогам I квартала 2023 года достижение ПФО по целям развития экономики и проектам кураторства – 97%. Итоговый показатель ПФО складывается из результатов реализации 80 проектов всех регионов в рамках кураторства. Совместная работа позволит привлечь в экономику округа к 2024 году почти 380 млрд руб., а также создать к 2024 году более 33 тыс. рабочих мест», – отметил Дмитрий Чернышенко.Он также добавил, что регионы ПФО в целом не испытывают проблем с выпуском товаров и услуг и увеличением количества рабочих мест. Однако каждая единичная проблема на уровне отдельных регионов и даже отдельных проектов кураторства может сказаться на результатах всего федерального округа. В частности, сразу 3 регионам ПФО необходимо улучшить показатели по развитию частных инвестиций и более детально проанализировать причины замедления роста в рамках этого показателя.«Работа ведется исходя из итогов последнего заседания и высказанных замечаний. Вместе с регионами мы их отработали. В том числе те, которые касаются создания офисов по контролю за проектами и самих проектов. Я думаю, что до конца года мы еще усилим свои позиции. Отдельно нужно обсудить те регионы, которые допустили некоторые снижения по инвестициям. По показателям дохода тоже ведется анализ, и в ближайшее время после отработки с регионом готовы обсудить имеющиеся вопросы. Это ключевые показатели жизни регионов, поэтому будем активно работать и дальше», – рассказал Игорь Комаров.Перечень проектов актуализировался за последний год неоднократно при методической и организационной поддержке Аналитического и Координационного центров Правительства. При этом работа с региональными властями по актуализации списка проектов не прекращается, перечень будет пополняться проектами, которые смогли бы стать витриной регионов.Отметим, привлечение инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата – одно из основных направлений деятельности Правительства и губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Так, в Прикамье ряд крупных инфраструктурных проектов реализуются с применением механизма государственно-частного партнерства (ГЧП). Всего по состоянию на 1 апреля 2023 года в Пермском крае таких проектов 117. Общий объем инвестиций в них составляет порядка 147,7 млрд руб., из них 91,9 млрд руб. – частные средства. Это почти в три раза больше, чем в начале 2022 года. В результате по итогам 2022 года Пермский край занял 5 место в рейтинге регионов ПФО по уровню развития ГЧП. Соответствующий рейтинг опубликовало Минэкономразвития России.Среди других механизмов, работающих на территории Пермского края и положительно влияющих на активность инвесторов в регионе – приоритетный инвестиционный проект.На сопровождении Агентства инвестиционного развития Пермского края на текущий момент находится 76 инвестиционных проектов на общую сумму около 633 млрд руб. Фактически половина средств уже проинвестирована, создано более 5 тыс. новых рабочих мест. По итогам 2022 года статус приоритетного инвестиционного проекта получили 27 проектов на сумму порядка 87 млрд руб. и создано более 1 тыс. рабочих мест.