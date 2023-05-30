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Дмитрий Чернышенко и Игорь Комаров обсудили вопросы социально-экономического развития в ПФО

16.22 Четверг, 1 июня 2023
Пермский край: новости дня
Заместитель председателя Правительства России, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко и полномочный представитель Президента в ПФО Игорь Комаров провели рабочую встречу по социально-экономическому развитию Приволжского федерального округа (ПФО).

На встрече обсудили достижение по целям развития экономики ПФО по итогам 1 квартала 2023 года и реализацию проектов, отобранных в рамках института кураторства федеральных округов, утвержденного председателем Правительства Михаилом Мишустиным.

«По итогам I квартала 2023 года достижение ПФО по целям развития экономики и проектам кураторства – 97%. Итоговый показатель ПФО складывается из результатов реализации 80 проектов всех регионов в рамках кураторства. Совместная работа позволит привлечь в экономику округа к 2024 году почти 380 млрд руб., а также создать к 2024 году более 33 тыс. рабочих мест», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Он также добавил, что регионы ПФО в целом не испытывают проблем с выпуском товаров и услуг и увеличением количества рабочих мест. Однако каждая единичная проблема на уровне отдельных регионов и даже отдельных проектов кураторства может сказаться на результатах всего федерального округа. В частности, сразу 3 регионам ПФО необходимо улучшить показатели по развитию частных инвестиций и более детально проанализировать причины замедления роста в рамках этого показателя.

«Работа ведется исходя из итогов последнего заседания и высказанных замечаний. Вместе с регионами мы их отработали. В том числе те, которые касаются создания офисов по контролю за проектами и самих проектов. Я думаю, что до конца года мы еще усилим свои позиции. Отдельно нужно обсудить те регионы, которые допустили некоторые снижения по инвестициям. По показателям дохода тоже ведется анализ, и в ближайшее время после отработки с регионом готовы обсудить имеющиеся вопросы. Это ключевые показатели жизни регионов, поэтому будем активно работать и дальше», – рассказал Игорь Комаров.

Перечень проектов актуализировался за последний год неоднократно при методической и организационной поддержке Аналитического и Координационного центров Правительства. При этом работа с региональными властями по актуализации списка проектов не прекращается, перечень будет пополняться проектами, которые смогли бы стать витриной регионов.

Отметим, привлечение инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата – одно из основных направлений деятельности Правительства и губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Так, в Прикамье ряд крупных инфраструктурных проектов реализуются с применением механизма государственно-частного партнерства (ГЧП). Всего по состоянию на 1 апреля 2023 года в Пермском крае таких проектов 117. Общий объем инвестиций в них составляет порядка 147,7 млрд руб., из них 91,9 млрд руб. – частные средства. Это почти в три раза больше, чем в начале 2022 года. В результате по итогам 2022 года Пермский край занял 5 место в рейтинге регионов ПФО по уровню развития ГЧП. Соответствующий рейтинг опубликовало Минэкономразвития России.

Среди других механизмов, работающих на территории Пермского края и положительно влияющих на активность инвесторов в регионе – приоритетный инвестиционный проект.

На сопровождении Агентства инвестиционного развития Пермского края на текущий момент находится 76 инвестиционных проектов на общую сумму около 633 млрд руб. Фактически половина средств уже проинвестирована, создано более 5 тыс. новых рабочих мест. По итогам 2022 года статус приоритетного инвестиционного проекта получили 27 проектов на сумму порядка 87 млрд руб. и создано более 1 тыс. рабочих мест.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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