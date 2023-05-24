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Судебные приставы Пермского края составили портрет типичных неплательщиков алиментов

10.13 Четверг, 1 июня 2023
Пермский край: новости дня
Анализ данных более 17 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментных платежей, находящихся на исполнении в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю, показал, что 77% должников – это мужчины, а соответственно, оставшиеся 23% - женщины. При этом, по сравнению с прошлым годом, количество матерей, не исполняющих свои родительские обязанности, существенно возросло, тогда как отцы стали более ответственно относится к данному вопросу.

Среди представителей сильной половины человечества самые молодые неплательщики — это 19-летние юноши, а самому старшему — 73 года. Известно, что это житель г. Перми. Таким образом, средний возраст должника — 46 лет.

У женщин статистика несколько иная, правда, и среди них есть молодые девушки 19-ти лет, а самой возрастной алиментщице, проживающей в Уинском районе Пермского края – 62. Средний показатель – 41 год.

Исходя из этих данных, мы видим, что большинство алиментообязаных граждан достаточно молодые и вполне трудоспособные. Но только 50% из них имеют официальное место работы и выплачивают алименты из своего заработка. Вторая половина должников работать и содержать своих детей в добровольном порядке, к сожалению, не хотят или намеренно скрывают источники своего заработка.

«За 4 месяца 2023 года мерами принудительного исполнения в пользу детей взыскано порядка 375 млн рублей, это на 100 млн больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Эффективными мерами, побуждающими родителей погасить долги, остаются временные ограничения прав должников. На сегодняшний день не могут выехать за пределы РФ более 13,5 тысяч пермяков, имеющих задолженности по алиментам. Еще 2 тысячи должников не имеют права садиться за руль.

Международный День защиты детей — праздник веселого, беззаботного и счастливого детства. Но у этого праздника есть еще одна очень важная идея – это заострить внимание общественности на реальных детских проблемах, напомнить родителям о том, что дети нуждаются в их постоянной заботе и защите, и что именно взрослые несут ответственность за них» - комментирует главный судебный пристав Пермского края Абдул Алаудинов.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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