«Губерния» приглашает на инклюзивные события

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В 2022 году Пермский дом народного творчества стал региональной инклюзивной творческой лабораторией и получил звание «Лучшая инклюзивная лаборатория России 2022 года».На площадках «Губернии» регулярно проводятся мероприятия инклюзивной направленности, уже в июне гостей Пермского дома народного творчества ждёт 2 события: 5-6 июня с 12.00 до 17.00 - семинар-тренинг «Инклюзия в музее. Создание социокультурных проектов совместно с людьми с ОВЗ»; 9-10 июня – фестиваль инклюзивных спектаклей.5-6 июня с 12.00 до 17.00 в Пермском доме народного творчества «Губерния» пройдёт двухдневный семинар-тренинг «Инклюзия в музее. Создание социокультурных проектов совместно с людьми с ОВЗ», одно из событий проекта «Восприятие: инклюзивная лаборатория театральных и музейных технологий». Семинар пройдёт в формате беседа-практикум.Приглашаются:- представители органов власти и организаций, занимающихся развитием туризма на территории;- специалисты музеев, выставочных центров и галерей (муниципальных, корпоративных ичастных);- операторы внутреннего туризма и экскурсоводы;- педагоги доп. образования и коррекционных школ, занимающиеся краеведением и кружковой деятельностью;- сотрудники театров, домов культуры, библиотек и других досуговых и культурных учреждений;- специалисты некоммерческих организаций и волонтеры;- студенты социальных и гуманитарных направлений;- люди с инвалидностью и их близкие, готовые участвовать в создании инклюзивных проектов совместно со специалистами культурных организаций.Цель семинара – создание совместных культурных продуктов на стыке музейной и экскурсионной деятельности силами представителей целевых групп (специалистов музеев, экскурсоводов, сотрудников культурно-досуговых учреждений и школ с ОВЗ, людей с инвалидностью и родителей/опекунов детей с инвалидностью и ОВЗ).Участие бесплатное по предварительной регистрации. Зарегистрироваться на семинар можно по ссылке: https://pgoo-aspektus.timepad.ru/event/2442690/.Всем участникам будет вручен сертификат о прохождении обучающего семинара.Организаторы проекта: ПГОО «Аспектус» и социокультурное агентство «Политрук». Семинар организован в рамках проекта «Восприятие: инклюзивная лаборатория музейных и театральных технологий» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Пермского дома народного творчества «Губерния».9-10 июня в Пермском доме народного творчества пройдут события фестиваля инклюзивных спектаклей.9 июня в 19:00 состоится концерт с участием инклюзивных коллективов и исполнителей из Череповца, Перми и Пермского края.10 июня пройдут показы инклюзивных спектаклей:- в 15:00 - спектакль «Пушкин и Ко» на сцене «Губернии» представит инклюзивный театр «Птица», г. Ижевск. Постановка - авторская фантазия по мотивам произведения Даниила Хармса;- в 16:00 - перформанс «Связь» представит инклюзивное творческое объединение «ВИТА (ЖИЗНЬ)», г. Пермь. Пластическая интерпретация шестью артистами своих чувств и переживаний;- в 16:30 - спектакль «Сказка про Фею, добрые дела и Рождество», арт-группа учащихся целевой комплексной программы «Детство. Равные возможности», МАУ ДО «ДД(Ю)Т» г. Перми. История маленькой феи, которая спустилась на землю в канун Рождества, чтобы исполнить мечты своих друзей;- в 17:00 - спектакль «Стихи звучали простодушно» от театра-студии «Пространство любви», г. Пермь, история, которую рассказывают артисты, состоит из небольших этюдов, наблюдений. Спектакль о пути человека на основе стихов Владимира Маяковского, Роберта Рождественского, Ларисы Рубальской и современных уральских поэтов под живой аккомпанемент гитары;- в 18:00 - спектакль «Отныне Я» пластического театра «Многоточие», г. Пермь. Спектакль-исследование пластических возможностей тела и души;- в 19:00 - спектакль «Новый год - круглый год», творческое объединение «СВОИ», г. Пермь. Спектакль - сборник новогодних анекдотов. Что же делают люди в канун самого волшебного праздника?Вход на фестиваль свободный.