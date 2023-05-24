Возрастное ограничение 18+

«Губерния» приглашает на инклюзивные события

13.35 Среда, 31 мая 2023
Пермский край: новости дня
В 2022 году Пермский дом народного творчества стал региональной инклюзивной творческой лабораторией и получил звание «Лучшая инклюзивная лаборатория России 2022 года».

На площадках «Губернии» регулярно проводятся мероприятия инклюзивной направленности, уже в июне гостей Пермского дома народного творчества ждёт 2 события: 5-6 июня с 12.00 до 17.00 - семинар-тренинг «Инклюзия в музее. Создание социокультурных проектов совместно с людьми с ОВЗ»; 9-10 июня – фестиваль инклюзивных спектаклей.

5-6 июня с 12.00 до 17.00 в Пермском доме народного творчества «Губерния» пройдёт двухдневный семинар-тренинг «Инклюзия в музее. Создание социокультурных проектов совместно с людьми с ОВЗ», одно из событий проекта «Восприятие: инклюзивная лаборатория театральных и музейных технологий». Семинар пройдёт в формате беседа-практикум.

Приглашаются:
- представители органов власти и организаций, занимающихся развитием туризма на территории;
- специалисты музеев, выставочных центров и галерей (муниципальных, корпоративных и
частных);
- операторы внутреннего туризма и экскурсоводы;
- педагоги доп. образования и коррекционных школ, занимающиеся краеведением и кружковой деятельностью;
- сотрудники театров, домов культуры, библиотек и других досуговых и культурных учреждений;
- специалисты некоммерческих организаций и волонтеры;
- студенты социальных и гуманитарных направлений;
- люди с инвалидностью и их близкие, готовые участвовать в создании инклюзивных проектов совместно со специалистами культурных организаций.

Цель семинара – создание совместных культурных продуктов на стыке музейной и экскурсионной деятельности силами представителей целевых групп (специалистов музеев, экскурсоводов, сотрудников культурно-досуговых учреждений и школ с ОВЗ, людей с инвалидностью и родителей/опекунов детей с инвалидностью и ОВЗ).

Участие бесплатное по предварительной регистрации. Зарегистрироваться на семинар можно по ссылке: https://pgoo-aspektus.timepad.ru/event/2442690/.

Всем участникам будет вручен сертификат о прохождении обучающего семинара.

Организаторы проекта: ПГОО «Аспектус» и социокультурное агентство «Политрук». Семинар организован в рамках проекта «Восприятие: инклюзивная лаборатория музейных и театральных технологий» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Пермского дома народного творчества «Губерния».

9-10 июня в Пермском доме народного творчества пройдут события фестиваля инклюзивных спектаклей.

9 июня в 19:00 состоится концерт с участием инклюзивных коллективов и исполнителей из Череповца, Перми и Пермского края.

10 июня пройдут показы инклюзивных спектаклей:
- в 15:00 - спектакль «Пушкин и Ко» на сцене «Губернии» представит инклюзивный театр «Птица», г. Ижевск. Постановка - авторская фантазия по мотивам произведения Даниила Хармса;
- в 16:00 - перформанс «Связь» представит инклюзивное творческое объединение «ВИТА (ЖИЗНЬ)», г. Пермь. Пластическая интерпретация шестью артистами своих чувств и переживаний;
- в 16:30 - спектакль «Сказка про Фею, добрые дела и Рождество», арт-группа учащихся целевой комплексной программы «Детство. Равные возможности», МАУ ДО «ДД(Ю)Т» г. Перми. История маленькой феи, которая спустилась на землю в канун Рождества, чтобы исполнить мечты своих друзей;
- в 17:00 - спектакль «Стихи звучали простодушно» от театра-студии «Пространство любви», г. Пермь, история, которую рассказывают артисты, состоит из небольших этюдов, наблюдений. Спектакль о пути человека на основе стихов Владимира Маяковского, Роберта Рождественского, Ларисы Рубальской и современных уральских поэтов под живой аккомпанемент гитары;
- в 18:00 - спектакль «Отныне Я» пластического театра «Многоточие», г. Пермь. Спектакль-исследование пластических возможностей тела и души;
- в 19:00 - спектакль «Новый год - круглый год», творческое объединение «СВОИ», г. Пермь. Спектакль - сборник новогодних анекдотов. Что же делают люди в канун самого волшебного праздника?

Вход на фестиваль свободный.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Куйвашев подписал распоряжения о проведении игр КВН в Екатеринбурге
24 мая 2023
В Екатеринбурге перекроют улицу Отрадную
22 мая 2023
Перед судом предстанет екатеринбуржец, зарезавший прохожего в парке УрГУПС
31 мая 2023
Предупреждение о смоге продлили в Свердловской области
29 мая 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Поколению победителей - особое внимание

Глава Перми Алексей Дёмкин встретился с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
13:35 «Губерния» приглашает на инклюзивные события
13:12 Улучшенная Пермским Политехом деталь увеличит герметизацию на нефтяных трубопроводах
10:17 Двое жителей Кунгура, вернувшись из зоны специальной военной операции, погасили свои долги перед детьми
13:14 В Перми состоялась премьера «Сиреневого фестиваля»
13:05 Разработка студентов Пермского Политеха поможет определять степень износа колесных пар локомотивов
10:42 Судебные приставы восстановили право маленького прикамца на ежемесячную финансовую помощь
13:17 К 300-летию города Пермский Политех создаст исторические VR-путешествия для маломобильных граждан
13:14 В Прикамском Роскадастре рассказали о способах получения копий правоустанавливающих документов на недвижимость
09:53 С начала года с помощью судебных приставов 43 воспитанника детских домов получили ключи от квартир
14:05 «Уралкалий» направил более 135 млн рублей на оздоровительную кампанию для детей сотрудников
13:58 Разработка студентов Пермского Политеха улучшит систему «умный дом»
13:53 В Прикамском Роскадастре рассказали об ограничениях на строительство в границах санитарно-защитных зон
11:45 Судебные приставы помогли жителю Перми и его дочери вернуться в родной дом
16:45 Дворец молодёжи в Перми не готов к итоговой проверке и получению ЗОС
13:43 Проведя эксперимент на крысах, ученые Пермского Политеха доказали эффективность нового антибиотика
13:38 Выписка из похозяйственной книги – документ-основание для регистрации права на землю
09:50 Ради погашения крупной задолженности по алиментам пермяк устроился на работу
13:07 Разработка учёных Пермского Политеха поможет диагностировать повреждения самолётов
13:03 Росреестр Прикамья приглашает на вебинар
10:38 Жительница Перми вернула работу с помощью судебных приставов
13:22 Пермские учёные создали антропоморфный симулятор для обучения студентов-стоматологов
Все новости
14:33 В Беларуси в первом чтении принят закон о народном ополчении
13:24 Экс-глава красноярского Росприроднадзора получил восемь лет строгого режима по делу о взятках
12:38 Глава СК РФ Бастрыкин поддержал инициативу ввести запрет электросамокатов на пешеходных улицах
12:20 В Краснодарском крае на территорию Ильского НПЗ упал беспилотник
11:58 Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону выросло до 36
11:28 Депутаты Госдумы предложили МВД запретить электросамокаты на пешеходных улицах
10:47 Гладков: из приграничных районов в Белгородской области начинают вывозить детей
10:31 В «Джонсон & Джонсон» заявили, что продолжают обеспечивать российских потребителей линзами Acuvue
10:00 Губернатор Краснодарского края сообщил о пожаре на Афипском НПЗ
17:53 Депутаты ГД приняли закон, смягчающий наказания для сотрудников полиции
15:40 Свердловское Минсоцполитики требует проверить работу фондов, помогающих детям с особенностями развития
13:05 Власти Истры попросили жителей «обращать внимание на небольшие объекты в небе»
12:34 Экс-президента Сальвадора приговорили к 14 годам тюрьмы, министра юстиции — к 18 годам
11:33 Минобороны РФ: Москву атаковали восемь беспилотников
11:18 В Ульяновской области два вагона с газовым конденсатом сошли с рельсов
10:48 Собянин: после атаки беспилотников в Москве за медпомощью обратились два человека
10:34 Беспилотники попали в два жилых дома в Москве, жильцов эвакуировали
18:08 Минтруд: численность женщин от 30 до 39 лет в России к 2030 году сократится на треть
17:44 Саратовского экс-министра ЖКХ обвинили в злоупотреблениях при закупке жилья для детей-сирот
16:41 Власти Краснодара запретили вывески на иностранных языках, включая транслитерацию
15:40 Прокуратура выясняет, почему жителя чувашской деревни везли до машины «скорой» на садовой тачке
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK