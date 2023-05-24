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Двое жителей Кунгура, вернувшись из зоны специальной военной операции, погасили свои долги перед детьми

10.17 Среда, 31 мая 2023
Пермский край: новости дня
Исполнительные производства в отношении алиментообязанных граждан находились на исполнении в отделе судебных приставов по Кунгурскому, Кишертскому и Березовскому районам ГУФССП России по Пермскому краю.

Сын одного из мужчин уже достиг совершеннолетия, но отец, по-прежнему, должен был выплатить накопившуюся задолженность в размере более 320 тысяч рублей. Взыскание долга осложнялось тем, что 45-летний должник отбывал наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии в Ростовской области. В феврале этого года он вступил в ЧВК «Вагнер» и отправился в зону специальной военной операции. Отслужив месяц, получил ранение. После восстановления вернулся на малую родину и первым делом погасил весь долг по алиментам.

Еще один 42-летний житель Кунгура по решению суда обязан был выплачивать средства на содержание троих детей 15-ти, 9-ти и 7-ми лет. Но мужчина был не обязателен в платежах и накопил около 127 тысяч рублей задолженности. В конце сентября прошлого года он был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации. Спустя 5 месяцев призыв многодетного родителя был отменен. Он вернулся домой и сразу погасил весь долг по алиментам. К слову, по возвращению он уже был отцом четверых детей.Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю напоминает: все военнослужащие, находящиеся в зоне СВО, с учетом тех, кто заключил контракт о добровольном содействии в выполнении задач, имеют право подать ходатайство о приостановлении исполнительного производства в их отношении. Исключением, согласно действующему законодательству, являются исполнительные производства по алиментным обязательствам, а также по обязательствам о возмещении вреда в связи со смертью кормильца.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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