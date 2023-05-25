Разработка студентов Пермского Политеха поможет определять степень износа колесных пар локомотивов

Марина Осипова © Вечерние ведомости

На сегодня российские железные дороги играют одну из ведущих ролей в транспортной логистике и стимулировании экономического роста в нашей стране, а также вносят значительный вклад в бюджет. По железнодорожным артериям России перевозят людей, огромное количество грузов: уголь, топливо, щебень и других. Для таких транспортировок используются специальные промышленные контейнеры: шлаковозы или цистерны. В большинстве случаев товарняки едут по железнодорожным путям полностью гружёнными, из-за чего на оси колёсных пар ложится большая нагрузка. Поэтому крайне важным аспектом в данной отрасли является своевременное проведение технического обслуживания, которое обеспечивает безопасность перевозок и повышает эксплуатационную надежность. Несвоевременное обслуживание локомотивов может повлечь не только их поломку, но и выход из строя железнодорожных путей. Учёные Пермского Политеха разработали программное приложение для автоматизации учета и анализа параметров износа бандажей колесных пар промышленных локомотивов. Разработка проведена в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».Статья с результатами исследования была представлена на всероссийской студенческой научно-технической конференции «Автоматизированные системы управления и информационные технологии».По данным учёных, из-за высокой грузонапряжённости большое число криволинейных участков железнодорожных путей находятся в неудовлетворительном состоянии. Всё это негативно влияет на оси колесных пар тяжелых локомотивов, на которых сосредоточены узлы и агрегаты со сложным конструкционным исполнением и с большим разбросом по инженерному ресурсу. Именно поэтому для обеспечения работоспособности всего подвижного состава, в первую очередь, необходимо уделять внимание тягачам. Сейчас все замеры, которые проводятся во время техобслуживания, заносятся вручную в учётный журнал, затем данные переносят в специальную таблицу в формате Excel. Это доставляет неудобства при архивировании, закупке рабочих книг, а также требует больших временных затрат. По мнению политехников, решить данную проблему может единая информационная система.- Для оценки степени износа бандажа колесной пары во время проведения технического обслуживания осуществляется контроль множества параметров, таких как толщина и крутизна гребня, толщина и диаметр бандажа и других. Кроме того, во время техобслуживания локомотивов замеряются параметры износа осей колесных пар, а также ведётся учет результатов измерений и их анализ. Эффективному выполнению технического обслуживания препятствуют влияние человеческого фактора, избыточные временные, трудовые и финансовые затраты. Сейчас все параметры результатов сервиса заносят в обычный журнал от руки, что занимает много времени, поэтому на кафедре ИТАС разработано мобильное приложение, которое оптимизирует процесс обслуживания колёсных пар локомотивов и автоматизирует его. В программу можно заносить все характеристики осей локомотива и следить за их состоянием, - рассказывает руководитель проекта, доцент кафедры «Информационные технологии и автоматизированные системы» ПНИПУ, кандидат технических наук, Ольга Полякова.Для автоматизации технического контроля степени износа бандажей колёсных пар локомотивов учёными Пермского Политеха разработано мобильное приложение на языке программирования Kotlin с использованием набора инструментов Android SDK. Система способна анализировать результаты замеров и степень их отклонения от нормы, отправлять данные в электронную систему учёта компании и, самое главное, она сохраняет показатели предыдущих технических обслуживаний, что существенно экономит время при новой проверке.- Кроме того, у работников пунктов технического обслуживания освобождается от 30 до 45 минут рабочего времени в день, ранее затрачиваемого ими на ручное заполнение журналов. Также обеспечивается полный отказ от финансовых затрат, связанных с закупкой журналов, снижается влияние человеческого фактора на этапе снятия замеров и анализа степени их отклонения от нормы. Работник только принимает решение о ремонте или замене бандажа или колёсной пары. Кроме того, с помощью программы обеспечивается сбор данных по замерам и возможность их обработки для создания условий проведения статистического анализа и построения прогнозных моделей, - резюмирует один из авторов проекта, студент кафедры «Информационные технологии и автоматизированные системы» ПНИПУ Александр Гончаров.