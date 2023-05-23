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Судебные приставы восстановили право маленького прикамца на ежемесячную финансовую помощь

10.42 Вторник, 30 мая 2023
Пермский край: новости дня
Отцу 14-летнего мальчика понадобилось 10 дней в изоляции от общества, чтобы понять: помощь родному ребенку - его прямая обязанность. Работу над ошибками горе-отец начал с официального трудоустройства и выплаты многотысячного долга.

Исполнительное производство о взыскании алиментов с 38-летнего гражданина находилось на исполнении в отделении судебных приставов по Октябрьскому и Уинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. Несмотря на профилактические беседы о правовых последствиях игнорирования финансовых обязательств, должник на семь месяцев отстранился от воспитания сына и пренебрегал его первостепенными нуждами. Таким образом уклонист накопил задолженность порядка 210 тыс. рублей. Итогом стал протокол за административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей». Решением суда нарушителю было назначено наказание в виде ареста сроком на 10 суток.

Этого времени горе-отцу хватило на переосмысление своего поведения по отношению к родному ребенку. Отбыв наказание, гражданин трудоустроился и начал выплачивать взыскателю положенную ¼ часть официального дохода, параллельно погашая задолженность.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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