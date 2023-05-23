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К 300-летию города Пермский Политех создаст исторические VR-путешествия для маломобильных граждан

13.17 Понедельник, 29 мая 2023
Пермский край: новости дня
В 2023 году Пермь будет праздновать свое 300-летие. Историю города отсчитывают от начала строительства Егошихинского медеплавильного завода (4 мая 1723 года), место для которого было выбрано Василием Татищевым. В связи с датой, в городе пройдет большое количество выставок и экскурсий. Они посвящены истории старой и советской Перми. Свой вклад внесет и Пермский Политех, который совместно с региональной общественной организацией инвалидов создаст виртуальные исторические путешествия с тематическими мастер-классами для детей с ограниченными возможностями здоровья. Проект «Пермь вокруг пермяка» признали победителем в XXV конкурсе «Город – это МЫ» в номинации «Пермь-300».

— Благодаря реализации проекта «Пермь вокруг пермяка» мы сможем создать VR-ролики с помощью перспективной, активно развивающейся технологии видеосъемки в формате 360°. В VR-роликах планируется отразить обновленную Пермь. Показы готовых роликов в очках виртуальной реальности с сопутствующими познавательными беседами о Перми и тематическими мастер-классами запланированы для детей с ограниченными возможностями здоровья, которые не могут стать посетителями городской среды и участниками культурно-массовых мероприятий, — сообщил председатель студенческой Профсоюзной организации Пермского Политеха, руководитель проекта VRMUSE Николай Голубев.

VR симулирует реальность, поэтому у детей с инвалидностью появится возможность погрузиться в атмосферу праздничных мероприятий, посвященных 300-летию города. Для всех маломобильных жителей и гостей города также будет доступен музей виртуальной реальности, где восстановлены исторические события или экспонаты, которые не сохранились до наших дней. Например, экспозиция музея Пермского района, виртуальная выставка для Пермского краеведческого музея, воссозданная территория Завода Шпагина, а также реконструированный Егошихинский медеплавильный завод, который от и до рисовался по архивным документам.

Сегодня стенды для VR-путешествия находятся непосредственно в самих музеях и доступны всем посетителям. А в стенах Пермского Политеха экскурсии для школьников, студентов ссузов и вузов проводятся совершенно бесплатно. Записаться на виртуальную прогулку можно через профсоюз Пермского Политеха.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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