В Прикамском Роскадастре рассказали о способах получения копий правоустанавливающих документов на недвижимость

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Копии документов могут понадобиться при совершении сделок с недвижимостью, при вступлении в наследство и в других случаях, когда оригинал документа утерян. Эксперты Прикамского Роскадастра рассказали о порядке получения таких документов из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).Получить копии правоустанавливающих документов могут не все. Например, копии свидетельств о праве собственности на земельные участки могут заказать как собственники или их законные представители, так и суды, нотариусы и другие уполномоченные органы. А копии договора купли-продажи может заказать не только нынешний собственник, но и предыдущий.«Филиал ППК «Роскадастр» по Пермскому краю за текущий год выдал более 30 тысяч копий документов, на основании которых сведения внесены в ЕГРН. При этом почти треть копий документов граждане получили в электронном виде. Тем не менее, не всегда понятно, какой именно документ нужно заказать. В этом случае можно заказать выписку о содержании правоустанавливающих документов. В такой выписке отразится информация о реквизитах документов, на основании которых сведения были внесены в ЕГРН», – подытожила Елена Тимшина, заместитель директора филиала ППК «Роскадастр» по Пермскому краю.Получить выписки и копии документов можно двумя способами – на бумажном носителе в МФЦ и в электронном виде через Госуслуги. Второй вариант дешевле, но таким способом запросить копии правоустанавливающих документов может только собственник недвижимости.