С начала года с помощью судебных приставов 43 воспитанника детских домов получили ключи от квартир

Марина Осипова © Вечерние ведомости

За 4 месяца 2023 года взыскателям из числа детей-сирот в Пермском крае предоставлено 43 жилых помещения.Большая часть обеспеченных жильем молодых людей проживает в Перми - 26 человек. В Осе 5 новоселов, в Кудымкаре, Кунгуре и Орде по 3, в Суксуне 2 и в Чердыни - 1.Ключи от квартир вручались под бдительным контролем судебных приставов. Для исполнения социально значимых судебных решений сотрудники ведомства направляли требования в адрес администраций-должников, применяли штрафные санкции за нарушение процессуальных сроков предоставления жилья, предупреждали должностных лиц об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, за неисполнение решения суда.Органы местного самоуправления, в свою очередь, добивались финансирования из регионального бюджета переданных им государственных полномочий по обеспечению сирот жилыми помещениями, проводили аукционы, участвовали в долевом строительстве.Отметим, что по закону жилье должно предоставляться всем выпускникам детских домов, однако многим из них приходится добиваться положенных квадратных метров в судебном порядке. Учитывая, что защита прав несовершеннолетних — одно из приоритетных направлений, судебными приставами Пермского края прилагаются все усилия для исполнения судебных решений, вынесенных в интересах детей.