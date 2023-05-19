«Уралкалий» направил более 135 млн рублей на оздоровительную кампанию для детей сотрудников

Марина Тушина © Вечерние ведомости

Сегодня началась летняя оздоровительная кампания для детей сотрудников Группы «Уралкалий».В загородном лагере компании «Уральские самоцветы» в Пермском крае за летний период отдохнут 1 068 детей от 7 до 12 лет. Для них будут проведены 4 смены продолжительностью 21 день каждая. Дети размещаются в благоустроенных корпусах, для них организовано пятиразовое питание. Отдыхающим доступны крытый бассейн, клуб, кружки по интересам, спортивные площадки и секции.На побережье Черного моря во Всероссийском детском центре «Смена» (г. Анапа, Краснодарский край) отдохнут 884 подростка 9-15 лет. Продолжительность смены также составит 21 день.Сотрудники Группы «Уралкалий» оплачивают не более 10% стоимости путевки. Остальные расходы берёт на себя компания в рамках социального пакета, который является одним из лучших среди предприятий горно-химической отрасли Пермского края.Ирина Константинова, заместитель генерального директора - директор по персоналу и коммуникациям ПАО «Уралкалий»:- Организация летней оздоровительной кампании для детей сотрудников является важной составляющей социального пакета «Уралкалия» и одним из приоритетов социальной политики. Качественный отдых поможет детям набраться сил перед новым учебным годом, получить новые впечатления, завести друзей. На финансирование летней оздоровительной кампании в этом году «Уралкалий» направил более 135 млн рублей.