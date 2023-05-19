В Прикамском Роскадастре рассказали об ограничениях на строительство в границах санитарно-защитных зон

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Установка санитарно-защитных зон является одной из важных мер по недопущению застройки в местах, неблагоприятных для здоровья человека. Эксперты Прикамского Роскадастра рассказали об ограничениях на строительство в пределах санитарно-защитных зон.Санитарно-защитные зоны – специальные территории, которые устанавливаются вокруг промышленных предприятий, магистральных трубопроводов, аэропортов и других инфраструктурных объектов. Радиус санитарно-защитной зоны зависит от типа объекта недвижимости и может достигать до 1000 метров. Установление санитарно-защитных зон регулируется Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 № 222.Такие территории относятся к зонам с особыми условиями использования территории и имеют уникальный правовой статус. Так, в границах санитарно-защитных зон на земельном участке запрещено осуществлять строительство жилых, образовательных, медицинских, рекреационных объектов, а также размещать любые сооружения, связанные с пищевой промышленностью.«В январе 2023 года в Едином государственном реестре недвижимости содержались сведения более чем об одной тысяче таких зон в Пермском крае. Это число растет в связи с реализацией государственной программы по созданию Национальной системы пространственных данных, которая предполагает актуализацию информации обо всех объектах недвижимости в России. Поэтому при строительстве и ведении хозяйственных работ необходимо помнить о существовании таких зон, особенно вблизи промышленных объектов», – отмечает Елена Тимшина, заместитель директора филиала ППК «Роскадастр» по Пермскому краю.Уточнить наличие таких ограничений и обременений земельного участка можно, заказав выписку из Единого государственного реестра недвижимости "Об объекте недвижимости" на интересующий земельный участок. Запрос на предоставление сведений ЕГРН можно направить на Госуслугах, не выходя из дома. В случае наличия ограничений в выписке отразятся сведения о нахождении земельного участка или его частей в границы различных зон с особыми условиями использования территорий.