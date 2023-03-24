Ученые Пермского Политеха определили наиболее устойчивый тип межэтажного перекрытия при реконструкции

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Перекрытие между этажами - важный элемент каждого многоэтажного дома. Без должной устойчивости здание может рухнуть, а собственники и их имущество серьезно пострадает. Замена межэтажных перекрытий в уже существующем здании производится, как правило, когда конструкция находится в аварийном состоянии, а капитальный ремонт данного участка невозможен или нецелесообразен. Ученые Пермского Политеха нашли наиболее устойчивый тип перекрытия, который при этом оказался наиболее выгодным из расчета технико-экономических показателей. Технологию можно использовать в домах, где требуется реконструкция.Исследование опубликовано в журнале «Транспорт. Транспортные сооружения. Экология».Замена существующего межэтажного перекрытия имеет отличия от нового строительства. Так, например, требуется учесть необходимость сохранения прочности и устойчивости стен. Сложность заключается в невозможности использования кранового оборудования без разборки расположенных выше перекрытий и покрытия.— Для проведения необходимых исследований нами использовалось аварийное здание склада 60-х годов постройки с пристроенными административными помещениями. Все несущие стены построены из силикатного кирпича, старые перекрытия были выполнены из монолитной железобетонной плиты 15 сантиметров. Для сравнения ученые взяли несколько видов перекрытия, среди них были многопустотная железобетонная плита 24 и 20 сантиметров, монолитная железобетонная плита 15 сантиметров, железобетонная плита по стальному профлисту, монолитная ребристая железобетонная плита, — рассказал магистрант кафедры «Строительное производство и геотехника» Денис Высоцкий.Для начала ученые разобрали старое перекрытие в здании, устранили все пустоты в кладке из кирпича, а после установили металлическую балку. Затем производилась укладка разных плит. Поверхность, принимающая плиту, должна быть ровной, целой, с нанесенным составом цемента.— Проведенные опыты показали, что самым надежным и легким вариантом является монолитная железобетонная плита на стальном профилированном настиле по металлическим балкам, ее масса почти в 2 раза меньше массы предыдущей конструкции, а по своим свойствам и прочности она ничем не уступает. Такой вариант особенно удобен при устройстве межэтажного перекрытия в уже построенных или ветхих домах, поскольку сначала устанавливается сам стальной профиль, а уже на него укладывается бетонная смесь. Таким образом можно обойтись без специализированной техники, — сообщил доцент кафедры строительного производства и геотехники Даниил Татьянников.Такой вариант перекрытия можно использовать при монтаже межэтажных и чердачных перекрытий. В зависимости от цели необходимо выбрать вид профилированного настила и его толщину.