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Прикамский Росреестр поясняет, какие сделки можно заключать с объектами долевого строительства

13.27 Понедельник, 27 марта 2023
Пермский край: новости дня
Многоквартирный дом сдан в эксплуатацию и поставлен на государственный кадастровый учет. У застройщиков, участников долевого строительства и риелторов возникает закономерный вопрос: какие сделки можно заключать в отношении объектов долевого строительства?

На вопрос отвечает начальник отдела регистрации договоров участия в долевом строительстве Управления Росреестра по Пермскому краю Елена Передернина:

- Законом об участии в долевом строительстве многоквартирных домов установлен запрет на заключение новых договоров участия в долевом строительстве после постановки многоквартирного жилого дома на кадастровый учет.

Что касается заключения соглашения об уступке права требования по договору участия в долевом строительстве и дополнительного соглашения к договору участия в долевом строительстве, то совершение таких сделок возможно в любой момент до передачи застройщиком участнику долевого строительства квартиры, нежилого помещения, машино-места.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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