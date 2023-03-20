Прикамский Росреестр поясняет, какие сделки можно заключать с объектами долевого строительства

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Многоквартирный дом сдан в эксплуатацию и поставлен на государственный кадастровый учет. У застройщиков, участников долевого строительства и риелторов возникает закономерный вопрос: какие сделки можно заключать в отношении объектов долевого строительства?На вопрос отвечает начальник отдела регистрации договоров участия в долевом строительстве Управления Росреестра по Пермскому краю Елена Передернина:- Законом об участии в долевом строительстве многоквартирных домов установлен запрет на заключение новых договоров участия в долевом строительстве после постановки многоквартирного жилого дома на кадастровый учет.Что касается заключения соглашения об уступке права требования по договору участия в долевом строительстве и дополнительного соглашения к договору участия в долевом строительстве, то совершение таких сделок возможно в любой момент до передачи застройщиком участнику долевого строительства квартиры, нежилого помещения, машино-места.