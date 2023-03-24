Предсказать банкротство строительных фирм поможет исследование ученых Пермского Политеха

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В последние 10 лет наблюдается устойчивая тенденция к увеличению числа строительных предприятий-должников, что, в свою очередь, приводит к росту объемов незавершенного строительства. Так, по данным Минстроя, только за 2022 год в России появилось 150 новых незавершенных строительных объектов. Существующие аналитические инструменты имеют слишком низкую точность прогноза для предприятий строительной отрасли, поэтому покупатели недвижимости вынуждены принимать на себя высокие риски. Чтобы решить эту проблему, ученые Пермского Политеха провели статистический анализ годовой финансовой отчетности застройщиков и с помощью математических методов выявили закономерности, позволяющие оценить вероятность банкротства фирмы. Они позволят оценить перспективы фирмы на основе открытых данных.Результаты исследования опубликованы в сборнике по итогам конференции «3rd International Conference on Control Systems, Mathematical Modeling, Automation and Energy Efficiency (SUMMA)».— Традиционные финансовые модели оценки платежеспособности, разработанные как универсальный метод, подходящий для любого предприятия, не обладают высокой прогностической способностью для некоторых секторов экономики. В строительстве их точность не превышает 70%. Отчасти это объясняется тем, что универсальные модели не учитывают российскую специфику бизнеса и отраслевые особенности экономики, — поясняет начальник управления организации научных исследований, кандидат экономических наук, доцент Александр Алексеев.Исследование проводилось на данных финансового баланса российских строительных предприятий в допандемийный период, из которых удалось выделить 176 кейсов, в том числе 87 действующих фирм и 89 – обанкротившихся.Ученые отмечают тенденцию к увеличению числа строительных предприятий-банкротов и, следовательно, к увеличению объема незавершенного строительства. Так, за исследуемый период количество должников увеличилось более чем в 5 раз, а площадь недостроенных домов – в 3 раза. Поэтому простые и объяснимые финансовые функции, которые могут быть использованы менеджерами и владельцами бизнеса, являются в данный момент более востребованным инструментом, чем сложные математические модели.Проведенный анализ позволил экспертам выявить признаки как финансово устойчивых строительных фирм, так и надвигающегося банкротства. Совокупность этих признаков удалось обобщить и сформулировать их в виде простых утверждений.— Строительная компания, много вероятно, не обанкротится, если доля основных средств и доля нераспределенной прибыли от общего баланса организации превышают 13% и 26% соответственно. Если же доля основных средств в структуре баланса строительного предприятия составляет до 39%, а доля непокрытого убытка превышает 22% от общего баланса, то платежеспособность предприятия оказывается под вопросом, — приводит примеры двух найденных утверждений куратор магистров, обучающихся по программе «Риск-менеджмент в строительстве», кандидат экономических наук Ирина Алексеева.Обнаруженные закономерности могут быть использованы топ-менеджерами и владельцами бизнеса для повышения эффективности управления строительным предприятием. Также они будут полезны специалистам в области финансового анализа.