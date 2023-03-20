Судебные приставы Пермского края взыскали с коммунальной организации более 4 млн рублей задолженности за газ

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Между ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» и ООО «Теплоэнерго-Комфорт» были заключены договоры поставки газа на котельные в г. Гремячинске. Организации взаимодействовали продолжительное время, однако в апреле 2022 года покупатель по неустановленной причине не оплатил поставку «голубого топлива».Направленная в целях досудебного урегулирования спора претензия также была оставлена без внимания, в связи с чем поставщик через суд добился взыскания задолженности.В отделение судебных приставов по г. Губахе и г. Гремячинску ГУФССП России по Пермскому краю на исполнение поступил исполнительный документ о взыскании с ООО «Теплоэнерго-Комфорт» долга за поставленный газ в размере более 4 млн рублей.Руководство организации-должника было надлежащим образом уведомлено о возбуждении исполнительного производства, однако в добровольном порядке свои финансовые обязательства не исполняло. Судебным приставом были вынесены и направлены постановления об обращении взыскания на денежные средства юридического лица, находящиеся в банках. В результате применения принудительных мер вся сумма долга была списана с расчетного счета ООО «Теплоэнерго-Комфорт». После поступления денежных средств взыскателю исполнительное производство будет окончено фактическим исполнением.